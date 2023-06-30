Yürüyen merdivende can pazarı! Talihsiz kadın bacağı kesilerek kurtarıldı... İşte o dehşet anları!

Tayland'ın Bangkok şehrindeki Don Mueang Uluslararası Havalimanı'nda Perşembe günü sabah saatlerinde gerçekleşen olayda 57 yaşındaki kadın bir yolcunun ayağı Terminal 2’deki yürüyen banta sıkıştı. Sağlık ekiplerinin ve görevlilerin yolcuyu kurtarmak için olaya müdahale ettiğini belirtilirken. Öte yandan yerel basın, kadının bacağının sağlık görevlilerince olay yerinde diz üstünden kesildiğini duyurdu.

HAVALİMANI MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Olayın nasıl meydana geldiği konusunda soruşturma yapıldığını ifade eden havalimanı yetkilileri, “Don Mueang Havalimanı Müdürü ve yönetimi tedavisini takip etmek üzere hastayı ziyaret etti. Bhumibol Hastanesi sağlık ekibinden hastanın şu anda sağlık ekibi tarafından tedavi sürecinde olduğu bilgisini aldılar. Don Mueang Havalimanı yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duymaktadır, tüm tedavi ve tazminat masraflarından tamamen sorumludur” denildi.

Olayın nedeninin araştırıldığı ve mühendislerin güvenlik kontrolleri yaptığı sırada havalimanının tüm yürüyen bantlarının hizmete ara verildiği açıklandı.

Havalimanı müdürü, havalimanının rutin bakım ve kontrollerini savundu ve yürüyüş yolunun 39 yıldır hizmette olduğunu söyledi.

