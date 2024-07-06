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    4. Cani koca cinnet getirdi! 9 yerinden bıçakladığı karısını çocuklarının gözü önünde benzin dökerek diri diri yakmaya çalıştı

    Cani koca cinnet getirdi! 9 yerinden bıçakladığı karısını çocuklarının gözü önünde benzin dökerek diri diri yakmaya çalıştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.07.2024 15:17
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee bölgesinde Tessa isimli bir kadın çocuklarının gözü önünde eşi tarafından defalarca kez bıçaklandı ve üzerine benzin dökülerek diri diri yakılmaya çalışıldı. İki çocuk annesi kadın, aldığı yaralara rağmen olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Cani eş tutuklanırken Tessa'nın tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

    Cani koca cinnet getirdi! 9 yerinden bıçakladığı karısını çocuklarının gözü önünde benzin dökerek diri diri yakmaya çalıştı

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee bölgesinde Tessa isimli bir kadın beş ve sekiz yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde eşi Mowel'in saldırısına uğradı. Çocukların babalarına annelerini öldürmemesi için yalvarmasına rağmen cani koca eşini mutfak bıçağıyla sırtından, boynundan ve göğsünden 9 kez bıçakladı. Sayısız darbenin ardından bayılan eşinin üzerine Mowel benzin dökerek diri diri ateşe verdi.

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    ABC'nin iştiraki WKRN'nin elde ettiği mahkeme belgelerine göre , memurlar Tessa'yı bıçak hâlâ vücudunda saplı halde buldular. Tutuklanarak hapse gönderilen Mowel'e birinci derece cinayete teşebbüs, ağırlaştırılmış kundaklama, ağırlaştırılmış saldırı (aile içi) ve aile içi saldırı suçlamaları yöneltildi.

    Yetkililer, polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine saldırganın saldırıyı kabul ettiğini iddia etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika koca saldırı
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