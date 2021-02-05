Yusuf isminin anlamı nedir? En çok tercih edilen erkek ismi oldu

2020 yılında dünyaya gelen 1 milyon 91 bin 143 bebek içerisinde erkeklerden 7.540'ına Yusuf ismi verildi. Yıllardır popülerliğini koruyan bu isim, 2021 yılında da anne ve baba adaylarının çocuklarına koymayı düşündüklerinden bir tanesi. Bu nedenle bu ismi seçecek olan kişiler Yusuf isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Yusuf ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...
Erkek isimlerinden olan Yusuf, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. İbranice kökenli olan bu ismin ilk anlamı inleyen, ah eden. İkinci anlamı ise inilti.
Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da pek çok ayette geçiyor. Özellikle Yusuf suresindeki çok sayıda ayette bu isme rastlamak mümkün.
Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Yusuf isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Bu isme sahip olan kişilerin özgürlüklerine çok düşkün oluyorlar. Hayatta ağırlıklı olarak kendi bildiklerini yapmayı tercih ediyorlar. Davranışlarında diğer insanların ne düşüneceğini çok fazla dert etmiyorlar. Aynı zamanda giyim konusunda stil sahibi oldukları biliniyor. Sezgilerine güvendikleri için çoğunlukla doğru kararlar alıyorlar. İletişim becerisi gelişmiş olan bu kişiler karşılarına çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebiliyorlar. Ancak gereğinden fazla hislerine güvenerek hareket ettiklerinde hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar.
İbranice kökenli bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde; inleyen, ah eden ve inilti manaları ile yer alıyor. İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor.
Oldukça hareketli bir yaşam tarzını benimseyen bu kişilerin zaman konusunda sorun yaşamamak adına hayatlarını ve aktivitelerini biraz daha planlı hale getirmeleri gerekiyor. Hislerine çok fazla güvenseler de yine de ciddi kararlar alırken dikkatli olmalarında yarar var. En iyi özelliklerinden bir tanesi ise çevrelerine duyarlı olmaları. Bu nedenle çevrelerindeki insanları çoğu zaman kendilerinden çok daha fazla önemsiyorlar. Ancak bu durum bazen üzülmelerine yol açabiliyor. Özellikle iki kişi arasında kalmamaya dikkat etmelerinde yarar var.
Yusuf isminin yanına yakışan isim olarak ise Mert, Emir, Melih, Emre, Eymen, Efe, Ege, Taha, Ömer ve Ziya isimleri önerilebiliyor.
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