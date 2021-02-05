Yusuf isminin anlamı nedir? En çok tercih edilen erkek ismi oldu

2020 yılında dünyaya gelen 1 milyon 91 bin 143 bebek içerisinde erkeklerden 7.540'ına Yusuf ismi verildi. Yıllardır popülerliğini koruyan bu isim, 2021 yılında da anne ve baba adaylarının çocuklarına koymayı düşündüklerinden bir tanesi. Bu nedenle bu ismi seçecek olan kişiler Yusuf isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Yusuf ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

YUSUF İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Erkek isimlerinden olan Yusuf, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. İbranice kökenli olan bu ismin ilk anlamı inleyen, ah eden. İkinci anlamı ise inilti.

Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da pek çok ayette geçiyor. Özellikle Yusuf suresindeki çok sayıda ayette bu isme rastlamak mümkün.

YUSUF İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Yusuf isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri: