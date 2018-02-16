Yuvamdaki Düşman 5. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Yuvamdaki Düşman 4. son bölüm izle!

Yuvamdaki Düşman 5. yeni bölüm ilk sahnesi izleyenleri bir kere daha germeyi başardı. Show TV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve güçlü oyuncu kadrosu ile senaryosu ile adından çokça söz ettirmeyi başaran Yuvamdaki Düşman son bölümde Ceren, Yasemin'i delirtme çabalarına devam ederken Tülin'in onu uyarma gayretleri de boşa çıkıyor. Yuvamdaki Düşman 5. yeni bölüm ilk sahnesinde Tülin, Yasemin'i aramaya çalışıyor. Fakat karşısına onun telefonuna bakan Ceren çıkıyor. Ceren, Tülin'e "yakında görüşeceğiz, senin canını ellerimle kendim alacağım" diyerek tehdit ediyor. Yuvamdaki Düşman 4. son bölümü haberimizde linkten izleyebilirsiniz. İşte Yuvamdaki Düşman 5. yeni bölüm ilk sahnesi...

YUVAMDAKİ DÜŞMAN 5. YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

“KENDİ ELLERİMLE ALACAĞIM SENİN CANINI, BEKLE BENİ!”

Show TV'nin psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle ekrana bağlayan dizisi Yuvamdaki Düşman’ın 5. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yasemin’i arayıp gerçekleri söylemek isteyen Tülin, Ceren engeliyle karşılaşıyor. Yasemin’e, Selin’in Ceren olduğunu söylemeye çalışan Tülin’in karşısında Ceren’i bulduğu heyecan dolu tanıtımda Ceren’in “Bana gerek kalmadan insan gibi kendi kendine git demiştim değil mi? Ama sen beni dinlemedin. O yüzden çok yakın zamanda gelip kendi ellerimle alacağım senin canını, bekle beni!” sözleri dikkat çekiyor.