Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Uzmandan "ölümcül seyir" uyarısı geldi! Okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol koronavirüs vaka sayılarının 500'ün altına inmediği takdirde okulların yüz yüze eğitime açılmasını risk olarak değerlendirdiğine dair açıklama yaptı. Prof. Dr. Esin Şenol açıklamasında 100 ve 300 koronavirüslü hasta sayısı görüldüğünde "içimiz rahat edebilir" dedi. Binlerce öğrenci okullar ne zaman açılacak araştırıyor, peki okullar 21 Eylül'de açılacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 21 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı 21 Eylül olarak açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yok." demişti. Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, 21 Eylül'de okulların yüz yüze eğitime açılması için, yeni vaka sayısının 500'ün altına inmesi gerektiğini vurgulayarak, "100-300 arasında vaka gördüğümüzde içimiz rahat edebilir." dedi. Prof. Dr. Esin Şenol şu an ki koronavirüs verilerinin ölümcül bir seyirle devam ettiğini belirtti. Gelen açıklamalarla veliler, 21 Eylül'de okullar açılacak mı araştırıyor.