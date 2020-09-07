HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Uzmandan "ölümcül seyir" uyarısı geldi! Okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Uzmandan "ölümcül seyir" uyarısı geldi! Okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 07.09.2020 14:36 | Son Güncelleme

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yüz yüze eğitimlerin ne zaman başlayacağı veliler tarafından araştırılıyor. Prof. Dr. Esin Şenol yüz yüze eğitimin başlaması için koronavirüs vaka sayılarının azalması gerektiğini, farklı bir şehirde rahat edemeyeceklerini açıkladı. Öğrencilerin de merakla araştırdığı okullar ne zaman açıklanacak sorusu hala cevap bulmadı. Peki 21 Eylül'de okullar açılacak mı?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Uzmandan "ölümcül seyir" uyarısı geldi! Okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol koronavirüs vaka sayılarının 500'ün altına inmediği takdirde okulların yüz yüze eğitime açılmasını risk olarak değerlendirdiğine dair açıklama yaptı. Prof. Dr. Esin Şenol açıklamasında 100 ve 300 koronavirüslü hasta sayısı görüldüğünde "içimiz rahat edebilir" dedi. Binlerce öğrenci okullar ne zaman açılacak araştırıyor, peki okullar 21 Eylül'de açılacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 21 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı 21 Eylül olarak açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yok." demişti. Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, 21 Eylül'de okulların yüz yüze eğitime açılması için, yeni vaka sayısının 500'ün altına inmesi gerektiğini vurgulayarak, "100-300 arasında vaka gördüğümüzde içimiz rahat edebilir." dedi. Prof. Dr. Esin Şenol şu an ki koronavirüs verilerinin ölümcül bir seyirle devam ettiğini belirtti. Gelen açıklamalarla veliler, 21 Eylül'de okullar açılacak mı araştırıyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

21 Eylül tarihi yaklaştıkça yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak hala araştırmalar yapılıyor. Koronavirüslü hasta sayısının artmasıyla birlikte yüz yüze eğitime başlama tarihinin de öteleneceğini düşünen veliler merakla net bilgiyi bekliyor. Prof. Dr. Esin Şenol pandeminin kontrol altına alındığını belirten ülkelerde ölüm sayılarında ve vaka oranlarında ciddi artış olduğunu belirterek, okullarını yeniden açan ülkelerin tekrar kısıtlamaya gittiğini, koronavirüs döneminde okulların açılmasının nasıl deneyimlendiğini anlattı. Şenol; "Salgının dünyada tekrar yükselme eğilimine girmesi söz konusu. Pek çok ülkede riskli bölgelerde tekrar kısıtlamaya yönelik kararlar uygulanmaya başlanıyor. Mesela Avusturalya, İspanya, Yeni Zellanda gibi ülkeler tekrar yeni kısıtlamalara gidiyor. Virüsün pek çok ülkede kontrol altına alınmışken şimdi yeniden yükselmesi, okulların açılması nedeniyle yaşanan bir deneyimleme." diye konuştu. Prof. Dr. Esin Şenol en önemli bulaş yolunun taziye, düğün, taziye ve seyahat kısıtlamasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

"DÜĞÜN, TAZİYE VE SEYAHAT KISITLAMASI ÖNEM TAŞIYOR"

Farklı ülkelerde pandemi sonrası okulların açılmasıyla birlikte tekrar kısıtlamaların geldiğini aktaran Şenol Avusturalya'da yaşananları anlattı. Okullar açıldığında bir ülkede vaka sayılarının artış göstermesi halinde toplumdaki pandemiyle baş etme yollarının tekrar devreye sokulduğunu anlatan Şenol, "Yani ülkeler, daha önce salgınla hangi yöntemlerle baş edebilmişse yine o yöntemlere başvurur. Örneğin Avusturalya'da olduğu gibi bazı ülkeler sınırları, bazı ülkeler ise yeniden toplumsal etkinliklerin en hareketli olduğu yerleri kapatıyor. Türkiye'de salgın tekrar yükselme eğilimine girdi ve bu henüz okulları açamamışken oldu. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey, toplumda salgını mutlaka kontrol altına alma çabalarına tekrar dönmektir, alınan önlemleri tekrar tekrar gözden geçirmektir. Biz ve Amerika gibi ülkeler, birinci dalganın ikinci pikine doğru bir yükselme görüyoruz. Öte yandan şehirlerarası seyahatler de yine önemli bir etken. Cenaze yemekleri ve taziye ziyaretleri de aynı şekilde. Yani toplanmanın olduğu ve hayatın anahtarı olmayan alanların kısıtlanması önem taşıyor." dedi.

"OKULLARIN AÇILMASI İÇİN VAKA SAYISI 500'ÜN ALTINDA OLMALI"

Okulların yüz yüze eğitime açılması için hastalık seyrinin oldukça önemli olduğunu aktaran Şenol, okulların açılması için salgının toplumun genelinde kontrol altına alınması gerektiğini aktardı. Şenol; Okullarda mesafenin korunacağı, altyapının iyi hazırlandığı ve temaslı çalışmanın iyi yürütüleceği bir sistemin derhal kurulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Bu hastalık hiçbir zaman yok olmayacak. Ne zamana kadar? Aşı bulunana kadar. Okulların yüz yüze olarak açılabilmesi için Türkiye'de yeni vaka sayısının en azından 500'ün altına inmesi lazım, 100-300 arasında vaka gördüğümüzde içimiz rahat edebilir." açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine! Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine!
DGS sonuçları öğrenme ekranı! DGS sonuçları öğrenme ekranı!
Düğün salonu kaparo iadesi yapar mı yapmaz mı?Düğün salonu kaparo iadesi yapar mı yapmaz mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
İlginizi Çekebilir
Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı
Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihleri açıklandı!
AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihleri açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınıftaki öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne yapılacak? Koronavirüs olan öğrenci nasıl bir yol izleyecek?
Öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne yapılacak?
2020 DGS hesaplama, baraj geçme puanı kaç net? 2020 DGS sonuçları öğrenme ekranı! AÖF mezunları için ÖSYM AİS sorgulama!
DGS sonuçları öğrenme ekranı!
DGS 2020 sonuçları! ÖSYM Başkanı DGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu
DGS sonuçları açıklandı
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite boş kontenjan 2020 belli oldu mu?
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?
KPSS maratonu sona erdi!
KPSS maratonu sona erdi!
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.