Kaza, TEM Otoyolu’nun Lüleburgaz mevkisinde Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği akaryakıt yüklü tanker, yol kenarına devrildi.
Kazanın ardından tankerde yangın çıkarken, sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, tankerdeki alevleri yoğun çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.