HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti! DSÖ duyurdu: Aşıya acil kullanım onayı verildi

Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti! DSÖ duyurdu: Aşıya acil kullanım onayı verildi

20.11.2024 23:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği (mpox) virüsüne karşı Japonya'daki KM Biologics tarafından geliştirilen ve üretilen "LC16m8 aşısını" acil kullanım için onayladığını bildirdi. Bu yıl görülen şüpheli M çiçeği vakalarının toplam sayısı 40 bini aşarken 1200 ölüm bildirilmişti.

Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti! DSÖ duyurdu: Aşıya acil kullanım onayı verildi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, karara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu. Ghebreyesus, DSÖ'nün M çiçeği virüsüne karşı "LC16m8 aşısını" acil kullanım listesine eklediğini belirterek, bunun salgın bölgelerinde 1 yaş üstü çocuklar için listelenen ilk aşı olduğunu kaydetti.

thumbs_b_c_fd2a72fb754aa4e02cd48d7ece54c9df

VAKALARIN YARISI 12 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR

"Bu, M çiçeği virüsü yayılmaya devam ederken özellikle çocuklar olmak üzere savunmasız popülasyonları korumak için hayati bir adımdır." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, son iki ayda, salgının merkezi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki şüpheli tüm M çiçeği vakalarının yarısının 12 yaş altındaki çocuklar olduğunu hatırlattı.

1200 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ghebreyesus, "Bu yıl görülen şüpheli M çiçeği vakalarının toplam sayısı 40 bini aştı ve 1200 ölüm bildirildi. Burundi ve Uganda'daki salgınlar da genişliyor. 22 Kasım Cuma günü epidemiyolojik durumu ve devam eden müdahaleyi incelemek üzere Mpox Acil Durum Komitesini yeniden toplayacağım." ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_e1adb00d6f7bcdda5e96804223bc5b3e

DSÖ, 13 Eylül'de M çiçeği virüsüne karşı ön yeterlilik alan ilk aşının Bavarian Nordic'in ürettiği "MVA-BN" olduğunu duyurmuştu.

DSÖ, "maymun çiçeği virüsü (Monkeypox)" ifadesini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla M çiçeği virüsü (Mpox) olarak değiştirmişti.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Maymun Çiçeği hastalığı dsö
En Çok Okunan Haberler
Emekli, memur maaşları ve asgari ücret Erdoğan'a soruldu!

Emekli, memur maaşları ve asgari ücret Erdoğan'a soruldu!

Yönetmelik zorunlu tutuyor! Geç kalmadan alın: Büyük zam yolda, en az yüzde 50 artacak

Yönetmelik zorunlu tutuyor! Geç kalmadan alın: Büyük zam yolda, en az yüzde 50 artacak

İzmir'de polislere silahlı saldırı; 3 yaralı

İzmir'de polislere silahlı saldırı; 3 yaralı

"Fay kırılacak şehir yıkılacak deniliyor" Deprem uzmanı: 'Böyle bir şey yok'

"Fay kırılacak şehir yıkılacak deniliyor" Deprem uzmanı: 'Böyle bir şey yok'

MHP'de 3 vekil istifa etti

MHP'de 3 vekil istifa etti

Savaş kapıda, hamleler art arda geliyor

Savaş kapıda, hamleler art arda geliyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.