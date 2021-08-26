Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yüzükle uyuduğu için parmağını kırdığını söyleyen TikTok kullanıcısı deneyimini paylaştı

Yüzükle uyuduğu için parmağını kırdığını söyleyen TikTok kullanıcısı deneyimini paylaştı

26.08.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takıların uykudan önce çıkartılması gerektiği uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Bazı durumlarda bir yüzüğün parmakta unutulmasının zararsız olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak TikTok’ta ‘positivami’ kullanıcı ismini kullanan blog yazarı Ami’nin korkunç deneyimi bu tezi çürüttü.

Yüzükle uyuduğu için parmağını kırdığını söyleyen TikTok kullanıcısı deneyimini paylaştı

Londra’da yaşayan blog yazarı Ami, TikTok hesabından herkesi şaşkına çeviren bir deneyimini paylaştı. Gümüş yüzüklerinden birini baş parmağına taktıktan sonra uykuya daldığını söyleyen Ami, ertesi gün ise acı içinde uyandı. Yüzük, kan dolaşımını kesildiği için parmağı morarmaya başladı.

1

2.9 milyondan fazla görüntüleme alan gönderisinde Ami ve erkek arkadaşı Andre’yi gümüş yüzüğü çıkartmak için bildikleri bütün yöntemleri denedi. Başarısız yüzük çıkartma deneyimlerini paylaşan Ami, “Parmağımın ucu düşecekmiş gibi hissediyorum. İnanılmaz derecede şişti ve kızardı” dedi.

Otel odasından çıkışı sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşlediOtel odasından çıkışı sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi

HASTANEYE GİTTİLER

2

Baş parmağındaki acıya dayanmakta zorlandığını ifade eden Ami, hemen hastaneye gitti. Hastanede hemşire yüzüğü kesici bir alet kullanarak iki parçaya böldü. Bu işlem yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Hemşire Ami’nin parmağının kırıldığından şüphelenerek röntgen çektirmesini istedi.

3

Hastaneden eve döndükten sonra kolu sarılı pozunu paylaşan Ami, “Uzun lafın kısası yüzüğü kendim çıkartmaya çalışırken baş parmağımı kırdım. Yüzük ile uyumayın” notunu ekledi.

Eşini anlamak için bir günlük hamile taklidi yaptı! Başına gelenler sosyal medyada komik anlar yaşattıEşini anlamak için bir günlük hamile taklidi yaptı! Başına gelenler sosyal medyada komik anlar yaşattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İhanetin perde arkası! Erkek arkadaşının ihanetini akla gelmeyecek bir şekilde öğrendiİhanetin perde arkası! Erkek arkadaşının ihanetini akla gelmeyecek bir şekilde öğrendi
PARTNERÜnlü oyuncu delta varyantına yakalandıÜnlü oyuncu delta varyantına yakalandı
Mr. Bean’e benzediğini söylediler! Değişimi herkesi şaşırttıMr. Bean’e benzediğini söylediler! Değişimi herkesi şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü isme benzerliği sayesinde milyon dolarlar kazanıyor

Ünlü isme benzerliği sayesinde milyon dolarlar kazanıyor

‘En İyiler’ listesine girdi! Türk yapımından dünya başarısı

‘En İyiler’ listesine girdi! Türk yapımından dünya başarısı

Korkunç uygulama! Regl polisleri denetliyordu

Korkunç uygulama! Regl polisleri denetliyordu

Dünyanın en ilginç kasabası! İnsanlar yerin altında yaşıyor

Dünyanın en ilginç kasabası! İnsanlar yerin altında yaşıyor

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Bu kadarı da inanılmaz! Üç yıldır çamaşırlarını yıkamıyor

Bu kadarı da inanılmaz! Üç yıldır çamaşırlarını yıkamıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kira ödemekten bıktı, minibüse taşındı

Kira ödemekten bıktı, minibüse taşındı

İç çamaşırı tabularını yıktı! Tangalı pozuyla popüler oldu

İç çamaşırı tabularını yıktı! Tangalı pozuyla popüler oldu

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! “Daha az kadın yapmıyor”

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! “Daha az kadın yapmıyor”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.