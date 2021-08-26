Yüzükle uyuduğu için parmağını kırdığını söyleyen TikTok kullanıcısı deneyimini paylaştı

Londra’da yaşayan blog yazarı Ami, TikTok hesabından herkesi şaşkına çeviren bir deneyimini paylaştı. Gümüş yüzüklerinden birini baş parmağına taktıktan sonra uykuya daldığını söyleyen Ami, ertesi gün ise acı içinde uyandı. Yüzük, kan dolaşımını kesildiği için parmağı morarmaya başladı.

2.9 milyondan fazla görüntüleme alan gönderisinde Ami ve erkek arkadaşı Andre’yi gümüş yüzüğü çıkartmak için bildikleri bütün yöntemleri denedi. Başarısız yüzük çıkartma deneyimlerini paylaşan Ami, “Parmağımın ucu düşecekmiş gibi hissediyorum. İnanılmaz derecede şişti ve kızardı” dedi.

HASTANEYE GİTTİLER

Baş parmağındaki acıya dayanmakta zorlandığını ifade eden Ami, hemen hastaneye gitti. Hastanede hemşire yüzüğü kesici bir alet kullanarak iki parçaya böldü. Bu işlem yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Hemşire Ami’nin parmağının kırıldığından şüphelenerek röntgen çektirmesini istedi.

Hastaneden eve döndükten sonra kolu sarılı pozunu paylaşan Ami, “Uzun lafın kısası yüzüğü kendim çıkartmaya çalışırken baş parmağımı kırdım. Yüzük ile uyumayın” notunu ekledi.



