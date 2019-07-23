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Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk oyuncusu belli oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 23.07.2019 11:32 | Son Güncelleme

Açıklandığı günden itibaren merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk oyuncu açıklandı.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk oyuncusu belli oldu

Game of Thrones sonrasında yapım firmalarının çoğu daha büyük prodüksiyonlar için kollarını sıvamaya başlamıştı. Bu furyanın ilklerinden olan Amazon, Yüzüklerin Efendisi serisini televizyona uyarlayacağını duyurduğunda büyük bir heyecan fırtınası yaratmıştı. Bu zamana kadar dizinin geçtiği çağdan, yönetmenlere ve senaristlere kadar bazı bilgiler almıştık. Hangi karakterleri görebileceğimiz üzerine de bilgiler vardı. Ama hiç net bir şekilde belli olan bir oyuncu olmamıştı.

Variety‘nin özel haberine göre Lord of the Rings dizisinin ilk oyuncusu belli oldu. Çeşitli kaynaklardan doğrulanan bilgilere göre; diziye katılan ilk oyuncu Markella Kavenagh. Daha önce The Cry, Picnic at Hanging Rock ve Romper Stomper gibi dizilerde rol alan Kavenagh hangi rolle karşımıza çıkacağı ise belirsiz.

Dizinin konusu da henüz belirsizliğini koruyor. Şimdiye kadar gelen kulis bilgilerine göre; dizinin bir kısmının İkinci Çağ’da, yani Güç Yüzükleri’nin dövüldüğü tarihlerde geçeceği. Ayrıca Aragorn’un gençliğini göreceğimiz de gelen bilgiler arasında. Hatta aday oyunculardan birisi de Tom Payne.

Yüzüklerin Efendisi dizisini Patrick McKay ve John D. Payne kaleme alacak. Bryan Cogman ise senaryo ekibinin danışmanlığını üstleniyor. Yönetmenlerinden en az birisi ise J.A. Bayona olacak. Yüzüklerin Efendisi dizisi için en erken tarihin ise 2021 yılı olduğu konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
lord of the rings Yüzüklerin Efendisi Markella Kavenagh

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