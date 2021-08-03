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Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi belli oldu

03.08.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon’un hatta televizyon tarihinin en yüksek bütçeli yapımlarından olan Yüzüklerin Efendisi dizisinin 2 Eylül 2022'de yayınlanacağını duyurdu. Diziden ilk görsel de resmi olarak paylaşıldı.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi belli oldu

J.R.R. Tolkien'in yazarı olduğu Yüzüklerin Efendisi kitapları film serisinin ardından, bu kez de bir diziye uyarlandı. Yalnızca bir sezonu için 465 milyon dolar harcama yapılan Amazon Prime dizisi, 2 Eylül 2022'de izleyicilerle buluşacak.

Dizinin ilk sezon tarihi, Amazon Studios ve The Lord of the Rings on Prime’ın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda “2 Eylül 2022’de yeni bir yolculuk başlıyor” ifadeleri kullanılırken diziden ilk görsel de resmi olarak paylaşıldı. Yeni Zelanda'da çekilen dizi, Peter Jackson imzalı "Yüzüklerin Efendisi" ve "The Hobbit" serilerinden yüzyıllar öncesinde geçecek.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ HAKKINDA

Beyazperde'nin haberine göre, konu detayları henüz açıklanmayan dizinin, izleyicileri Numenor Krallığı dönemine götüreceği biliniyor. Dunedain soyunun hikâyesinin anlatılacağı dizinin kadrosunda Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman yer alacak.

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