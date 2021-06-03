Yüzüne köpek saldırdı, göz kapağı koptu! Köpek sahibinin tepkisi şaşkına çevirdi: Göz kapağın düştü

ABD'li kadın Kelsey Salmon, doğum günü partisi için güzellik salonundan randevu aldı. Bakımlarını yaptıran Salmon, takma kirpik taktırdığı esnada chihuahua cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.

''GÖZ KAPAĞIN DÜŞTÜ''

Yüzünün parçalandığını ve göz kapağının korkunç ısırıklara maruz kalması sonucu kopmalar meydana geldiğini söyleyen Salmon, yaşadığı dehşet anlarını TikTok hesabından anlattı. ''Bana en kötü kirpik deneyimini anlat'' başlıklı bir video paylaşan 23 yaşındaki Kelsey, ''Kirpik teknisyeninin köpeği üzerime atladı ve yüzümü ısırdı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken bu kez göz kapağımı ısırdı. Dişleri oldukça keskin olduğu için göz kapağımda kopmalar oldu. O kadar hızlı oldu ki, ne kaptığını anlamadım. 'Kirpik teknisyeni göz kapağın düştü' dedi. Acı içinde kıvranarak acile kaldırıldım. Doğum günümü hastanede geçirdim. İki saat boyunca süren bir operasyon sonucundan kopan göz kapağım yerine dikildi'' şeklinde konuştu.

İYİLEŞMESİ HAFTALAR SÜRECEK

Kelsey, gözünün eski haline dönebilmesi için göz kapağının dikildiğini, ancak tamamen iyileşmesinin haftalar alacağını aktardı. Şimdi genç kadın, yaranın enfeksiyon kapmamasını sağlamak için yoğun bakım rutini uyguluyor. Metal bir göz bandı takarak uyuyor ve annesinin yardımıyla kullanması gereken göz damlaları var.

''BU NASIL CEVAP?''

Kadının ''Göz kapağın düştü'' tepkisi karşısında dehşete düşen bazı kullanıcılar, ''Bu nasıl bir cevap?'' derken, diğer kullanıcılar kör olmadığın için şanslısın yorumunda bulundular.



