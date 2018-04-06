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Zach King kimdir? Beyaz Show'un yeni bölüm konuğu Zach King, herkesi büyülemeye geliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Zach King, bu hafta Cuma akşamı Kanal D'de yayınlanacak Beyaz Show yeni bölümüne konuk olacak. Vine videoları ile meşhur olan Zach King, Beyaz Show hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Zach King'i programda ne gibi sorular, ne şekilde süprizler bekliyor? Peki Zach King kimdir, kaç yaşındadır?

Zach King kimdir? Beyaz Show'un yeni bölüm konuğu Zach King, herkesi büyülemeye geliyor!

Zach King'in programa konuk olacak olduğunu duyan Beyaz Show hayranları, hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Zach King, küçük yaştan beri ilgi duyduğu video üzerine kendini geliştirmiş, Vine videoları ile bir anda fenomen olmayı başarmıştır. Bu hafta Beyaz Show'a konuk olacak olan Zach King kimdir? Kaç yaşındadır? Vine video işine nasıl, kaç yaşında başladı? İşte Zach King hakkında merak edilenler...

ZACH KING KİMDİR?

Zach King, 4 Şubat 1991 tarihinde ABD, Oregon, Portland’da doğmuştur. Zach King, baba tarafından Çinli, anne tarafından ise Avusturya ve Nikaragualı'dır. Annesinin adı Marissa King’dir. Megan ve Annie King adında iki kız kardeşi vardır. İlk filmini 7 yaşındayken video kamera ile yaptı. Oregon’da Wilsonville Lisesini bitirdi. California’da La Mirada’da bulunan Biola Üniversitesinden 2012 yılında sinema ve Medya Sanatları bölümünden mezun oldu.

Zach King, 2008 yılında FinalCutKing.com adlı web sitesini açtı. Sitesinde verdiği yazılımı kullanarak görsel efektler kullanma hakkında eğitim ve ipuçları sundu. Belirli bir izleyici kitlesi oluştuktan sonra eğitim seminerleri satmaya başladı ve üniversite masraflarını çıkarmaya başladı.

Zach King, 2008 yılında YouTube‘a video gönderme başladı. 2010 yılında Hewlett-Packard‘in yaptığı bir yarışmada Londra Film Festivalinde birincilik kazandı. 2013 yılında YouTube‘un NextUp Yaratıcıları yarışmasını kazandı.

Zach King, Eylül 2013 ayından itibaren Vine hesabını açtı ve 6 saniyelik kısa filmler eklemeye başladı. Gerçek hayatta bir film yapımcısı olan Zach King‘in Vine için çektiği ilüzyon videolarıyla fenomen olması fazla uzun sürmedi. Bilgisayar efektlerini de videolarında oldukça fazla kullanan Zach King, film yapımında post-production ve editing konusundaki yeteneklerini sergilerken esprili bir dil de kullanıyor.

Zach King, 28 Aralık 2014 tarihinde Rachel King ile evlendi.

Have a blessed #Easter weekend! ??#magic #candy #chocolate #bunny

Zach King (@zachking)'in paylaştığı bir gönderi ()

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