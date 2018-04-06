Zach King kimdir? Beyaz Show'un yeni bölüm konuğu Zach King, herkesi büyülemeye geliyor!

Zach King'in programa konuk olacak olduğunu duyan Beyaz Show hayranları, hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Zach King, küçük yaştan beri ilgi duyduğu video üzerine kendini geliştirmiş, Vine videoları ile bir anda fenomen olmayı başarmıştır. Bu hafta Beyaz Show'a konuk olacak olan Zach King kimdir? Kaç yaşındadır? Vine video işine nasıl, kaç yaşında başladı? İşte Zach King hakkında merak edilenler...

ZACH KING KİMDİR?

Zach King, 4 Şubat 1991 tarihinde ABD, Oregon, Portland’da doğmuştur. Zach King, baba tarafından Çinli, anne tarafından ise Avusturya ve Nikaragualı'dır. Annesinin adı Marissa King’dir. Megan ve Annie King adında iki kız kardeşi vardır. İlk filmini 7 yaşındayken video kamera ile yaptı. Oregon’da Wilsonville Lisesini bitirdi. California’da La Mirada’da bulunan Biola Üniversitesinden 2012 yılında sinema ve Medya Sanatları bölümünden mezun oldu.

Zach King, 2008 yılında FinalCutKing.com adlı web sitesini açtı. Sitesinde verdiği yazılımı kullanarak görsel efektler kullanma hakkında eğitim ve ipuçları sundu. Belirli bir izleyici kitlesi oluştuktan sonra eğitim seminerleri satmaya başladı ve üniversite masraflarını çıkarmaya başladı.