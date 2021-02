Zack Snyder, merakla beklenen Army of the Dead’in yayın tarihini duyurdu

Yönetmen Zack Snyder’in merakla beklenen zombi filmi Army of the Dead’in yayın tarihi belli oldu. Netflix’te yayınlanacak olan filmin tarihini yönetmen Twitter hesabından paylaştı. Netflix üzerinden yayınlanacak zombi, korku ve aksiyon temalı yapımın başrolünde Dave Bautista bulunuyor.

Film, Dave Bautista’nın başrolünde olduğu güçlü bir kadroya sahip. Yapıma dair materyaller de nihayet son haftalarda yayınlanmaya başladı. Ancak, pek çok hayranın hâlâ aklına gelen soru, filmi ne zaman izleyebilecekleriydi. Peki tabi bu soru, Justice Leauge’in önümüzdeki ay çıkacak olmasının verdiği heyecan nedeniyle biraz gölgede kaldı. Ancak, Army of the Dead hızla yaklaşıyor ve şimdi kesin bir çıkış tarihi var.

Survivors take all. #ArmyOfTheDead on @Netflix May 21.

Teaser this Thursday. pic.twitter.com/sIgDoz6rmz