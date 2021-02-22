Zack Snyder, merakla beklenen Army of the Dead’in yayın tarihini duyurdu

Yönetmen Zack Snyder’in merakla beklenen zombi filmi Army of the Dead’in yayın tarihi belli oldu. Netflix’te yayınlanacak olan filmin tarihini yönetmen Twitter hesabından paylaştı. Netflix üzerinden yayınlanacak zombi, korku ve aksiyon temalı yapımın başrolünde Dave Bautista bulunuyor.

Film, Dave Bautista’nın başrolünde olduğu güçlü bir kadroya sahip. Yapıma dair materyaller de nihayet son haftalarda yayınlanmaya başladı. Ancak, pek çok hayranın hâlâ aklına gelen soru, filmi ne zaman izleyebilecekleriydi. Peki tabi bu soru, Justice Leauge’in önümüzdeki ay çıkacak olmasının verdiği heyecan nedeniyle biraz gölgede kaldı. Ancak, Army of the Dead hızla yaklaşıyor ve şimdi kesin bir çıkış tarihi var.

Zack Snyder, filmin Netflix’teki yayın tarihi dahil olmak üzere sosyal medyada bazı yeni bilgileri paylaştı. Yönetmen, Army of the Dead için 21 Mayıs 2021 çıkış tarihini duyururken, aynı zamanda bir posterini paylaştı.



