Zalim İstanbul 15. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Nedim iyileşiyor mu? Ceren ve Neriman kovuluyor

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul'un 15. yeni bölümü 21 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Nedim'in iyileşmesi tüm dengeleri değiştiriyor. Nedim'in durumundaki bu gelişme herkes için farklı duygular uyandırır. Agah çok mutlu olurken, Şeniz başına gelecekler için oldukça tedirgindir. Agah, Nedim'i şirkete götürür. Yıllardır beklediği bir andır bu. Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de! ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Görüntüleri izleyen Agah Bey, Ceren ve Neriman'ı köşkten kovuyor! Ceren ve Neriman, Agâh’ın adamları tarafından hızla köşkten çıkarılırken, Cemre ve Cenk ile burun buruna gelirler. Cemre ve Cenk’e köşkün kapıları açılmıştır. Ceren nereye gittiğini dahi bilmeden köşkten çıkarılırken, Cemre ve Cenk’in eve kabul edilişinin şokunu yaşar.



Cemre ve Cenk ise, en az Ceren kadar şaşkındır. Agah’ın bu kararının altında yatan nedenleri sorgularken işin altında Şeniz olmasından şüphelenirler. Ancak, Şeniz in gündemi Cemre ve Cenk’i göremeyecek kadar doludur. Şeniz, Agah’ a hesap vermekle meşguldür. Ceren ve Neriman getirildikleri apartman dairesinde hayatlarının şokunu yaşarlar. Agah, Seher ve Şeniz’i bir anda karşılarında gören Ceren ve Neriman için oyun bitmiştir. Artık köşkün kapıları Ceren ve Neriman’a kapatılmıştır. Nedim’in hayatında yepyeni bir sayfa açılırken, doktordan duydukları Agah ve Nedim için büyük bir başlangıç olacaktır.

ZALİM İSTANBUL 15. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkıyor. Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkınca Agah Ceren'i evden kovar. Oldukça öfkeli olan Agah diğer taraftan da Ceren'in çocuğuna babalık testi yaptırmaya karar verir. Ceren'e ne olacak? Zalim İstanbul yeni bölümüyle 21 Ekim Pazartesi 20.00'da Kanal D'de! ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

7 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 14. Bölümünde Cemre ve Cenk'in evliliği köşkte bomba etkisi yaratıyor!