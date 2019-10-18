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Zalim İstanbul 15. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Nedim iyileşiyor mu? Ceren ve Neriman kovuluyor

DİZİ HABERLERİ  | 18.10.2019 23:34 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisi bir haftalık aranın ardından 15. yeni bölümüyle ekrana geri dönüyor. Zalim İstanbul'un 21 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde, Nedim, Agah'ın da desteğiyle yavaş yavaş iyileşmeye başlıyor. Nedim'in iyileşmesi ise Şeniz'i zor duruma sokuyor. Cenk ise annesinin aksine Nedim'in sağlığına kavuşması taraftarıdır. Bu yüzden Nedim'e destek olur. Nedim'in iyileşmesi neleri değiştirecek? Şeniz'in yeni planları neler? İşte Zalim İstanbul 15. yeni bölüm fragmanları.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul'un 15. yeni bölümü 21 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Nedim'in iyileşmesi tüm dengeleri değiştiriyor. Nedim'in durumundaki bu gelişme herkes için farklı duygular uyandırır. Agah çok mutlu olurken, Şeniz başına gelecekler için oldukça tedirgindir. Agah, Nedim'i şirkete götürür. Yıllardır beklediği bir andır bu.

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Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Görüntüleri izleyen Agah Bey, Ceren ve Neriman'ı köşkten kovuyor! Ceren ve Neriman, Agâh’ın adamları tarafından hızla köşkten çıkarılırken, Cemre ve Cenk ile burun buruna gelirler. Cemre ve Cenk’e köşkün kapıları açılmıştır. Ceren nereye gittiğini dahi bilmeden köşkten çıkarılırken, Cemre ve Cenk’in eve kabul edilişinin şokunu yaşar.
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Cemre ve Cenk ise, en az Ceren kadar şaşkındır. Agah’ın bu kararının altında yatan nedenleri sorgularken işin altında Şeniz olmasından şüphelenirler. Ancak, Şeniz in gündemi Cemre ve Cenk’i göremeyecek kadar doludur. Şeniz, Agah’ a hesap vermekle meşguldür.

Ceren ve Neriman getirildikleri apartman dairesinde hayatlarının şokunu yaşarlar. Agah, Seher ve Şeniz’i bir anda karşılarında gören Ceren ve Neriman için oyun bitmiştir. Artık köşkün kapıları Ceren ve Neriman’a kapatılmıştır.

Nedim’in hayatında yepyeni bir sayfa açılırken, doktordan duydukları Agah ve Nedim için büyük bir başlangıç olacaktır.
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ZALİM İSTANBUL 15. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkıyor. Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkınca Agah Ceren'i evden kovar. Oldukça öfkeli olan Agah diğer taraftan da Ceren'in çocuğuna babalık testi yaptırmaya karar verir. Ceren'e ne olacak?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 21 Ekim Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
7 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 14. Bölümünde Cemre ve Cenk'in evliliği köşkte bomba etkisi yaratıyor!

Şeniz ve ev halkı Cenk'in Amerika'ya gidişi için verilen partidedir. Cenk gidiş partisine bomba bir haberle iştirak eder. Cemre ile evlenmiştir ve bu haberi tüm davetlilerin önünde haykırır. Başta Şeniz ve Ceren olmak üzere bu haber herkesin üzerinde şok etkisi yaratır. Şaşkınlıklar geçtikten sonra Şeniz kendini kaybetmiş bir şekilde Cenk ve Cemre'ye hamle eder. Çıldırmış gibi bu haberin yalan olduğnu oğlu Cenk'ten itiraf etmesini bekler; fakat, Cenk evlilik cüzdanını herkese sallar. Şeniz daha da çıldırır; ama, yapabileceği bir şey kalmamaıştır. Aynı ruh halini Ceren de yaşar. Kendini odaya kapatır ve bunun bir hayal olmasını diler.

Agah Beyin ise, öfkeden gözleri bir şey görmez. Cenk'i evlatlıktan reddeder ve elindeki tüm imkanları ondan alır. Cemre ve Cenk bu baskılara hazırdırlar. Umursamadan planları doğrultusunda hareket ederler. Bu haber en çok Seher ve Nedim'i yaralar. Seher bir kızının daha gayri-meşru yollardan evlendiğini duyunca yıkılır. Nedim de, hayatının en güzel anlarını yaşatmış oldu Cemre'nin bu hareketini kabullenemez.

Bu sırada ilginç bir şey olur. Cemre'yi aklayacak olan görüntüler Seher'in elindedir. Flash belleği Şeniz'den aldıktan sonra içeriğine bakmak için Agah Beyin bilgisayarını kullanır. Gördükleri karşısında şoke olur. Ceren'in, Nedim'e eziyetlerini izlemektedir. İzlemeye daldığı sırada odaya Agah Bey girer ve o da bu kötü anlara şahit olur.

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