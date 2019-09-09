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Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? Zalim İstanbul 2. sezon 10. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 09.09.2019 02:38 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisi 2. sezon 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Peki Zalim İstanbul yeni sezonda neler olacak? Köşkten kaçan Nedim ve Cemre yeni bölümde büyük bir sürprizle geri dönüyor. Zalim İstanbul’un, sezon finali heyecan dorukta bitmiş; Karaçay Köşkü’nde fırtınalar esmişti. Firar eden Nedim ve Cemre’nin akıbeti ne olacak? Nedim'i kaybettiğini düşünen Agah ne yapacak? İşte Zalim İstanbul yeni bölüm yayın tarihi.

Zalim İstanbul 10. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul yeni bölümüyle 9 Eylül Pazartesi akşamı 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

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ZALİM İSTANBUL YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Şeniz kendini kurtarmak için Cemre ve Nedim'in peşine düşüyor.Herkes uzaklara kaçan Cemre ve Nedim'in peşindedir. Agah, Nedim için Seher ise Cemre için endişelenirken sadece kendi için endişelenen biri vardır, Şeniz! Yaptıklarının ortaya çıkacağından korkan Şeniz, Cemre ve Nedim'i yakalaması için adam tutar. Amacı onları Agah'tan önce yakalamaktır.

Nedim'i korumaya çalışan Cemre ise yakalanma ihtimalinden dolayı tedirgindir. Şeniz'in planları başarılı olacak mı?

Zalim İstanbul yeni sezonuyla 9 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor.

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ZALİM İSTANBUL 10. BÖLÜM KONUSU
Nedim'i tamamen kaybettiğini düşünen Agah, yıkılıyor. Karaçay ailesinden kaçan Cemre ve Nedim uzaklarda birbirlerine tutunmaya çalışırken diğer tarafta kıyametler kopar. Yeğeninin Cemre tarafından kaçırıldığını düşünen Agah çılgına döner ve tüm gazabını Seher ve ailesine yöneltir. Çünkü ağabeyinin emaneti olan Nedim'i bulmak zorundadır. Neye uğradığını şaşıran ise sadece Karaçay ailesi değildir, Seher de kızı için oldukça endişelidir. Şeniz ve Cenk ise gerçeklerin ortaya çıkacağından dolayı korku içindedir.


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