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Zam konusunda anlaşamadığı kiracısına dehşeti yaşattı! Balyozla kırdı, içeri girdi

19.11.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da kiracısıyla zam konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi Murat Ç., kiracısı Muhammet Güner’in kâbusu oldu. Güner'in, eşi ve kardeşleriyle birlikte oturduğu evin kapı ve duvarını balyozla kıran ev sahibi, içeri girerek korku saldı. Yaşananların ardından kiracı, ev sahibinden şikayetçi oldu

Zam konusunda anlaşamadığı kiracısına dehşeti yaşattı! Balyozla kırdı, içeri girdi

Bağcılar Kirazlı Mahallesi’nde yaşanan olayda iddiaya göre, kiracı Muhammet Güner, kira zammı konusunda anlaşmazlık yaşadığı ev sahibi Murat Ç. tarafından evden çıkması için bir süredir tehdit ediliyordu. Dün ise ev sahibi Murat Ç., kiracısı Muhammet Güner işte olduğu sırada elinde balyoz ile kapıya gelerek evin kapısını ve duvarının bir kısmını kırdı. Evin içine de giren ev sahibi, kiracısı Muhammet Güner’in yüzde 70 engelli kız kardeşinin üstüne yürüdü ve evi dağıttı. Kiracı Muhammet Güner karakola giderek ev sahibinden şikayetçi oldu.

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"BEN DEVLET POLİS TANIMIYORUM"

Kiracı olarak oturduğu evin kapısı ev sahibi tarafından kırılan Muhammet Güner “Geçen seneden beri bizim ev sahibiyle bir husumetimiz vardı. Normalde kiram bin 250 TL iken bana 2 bin TL teklif etti. Ben de veremeyeceğimi TÜFE hesabına göre vereceğimi söyledim. 'Oğluma düzenleyeceğim evi’ dedi, ben de tüketici mahkemesine gidelim dedim. O da bana ‘Ben devlet kanun polis tanımıyorum’ dedi. Geçen de ben 2 bin TL teklif ettim. 'Her tarafta 5 bin TL kira, senin kiralardan haberin yok herhalde. Ben oğluma düzenleyeceğim evi' dedi. Ya sen 5 bin TL kira verince oğluna düzenlemeyeceksin de şimdi 5 bin TL versem oğlun evlenmeyecek miydi?" dedi.

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"POLİSİN YANINDA ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Ev sahibinin psikolojik baskı yaptığını da söyleyen Güner, "Savcılığa da suç duyurusunda bulundum karakola da gittim. Ben bunların hepsinden şikayetçiyim. Bugün de ben işteyken yüze 70 engelli kız kardeşim evde yatıyormuş eşim poğaça almaya gitmiş. Ev sahibi kapıyı kırmaya çalışınca kız kardeşim paniklemiş. Çığlık atınca alt komşumuz gelmiş. Kapımı ve duvarları balyozla kırmış. Zaten polisin yanında da beni ölümle tehdit etti. Polisin yanında bana saldırdı ailemin yanında beni rencide etti. Kardeşimin üzerine yürümüşler ben darp raporu da aldım” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Kiracı ev sahibi

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