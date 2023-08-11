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  4. Zamdan haberi bile yoktu, şaşkına döndü! "Şaka gibi..." İstanbulkartlarına yeni tarifeden para yükleyenler isyan etti

Zamdan haberi bile yoktu, şaşkına döndü! "Şaka gibi..." İstanbulkartlarına yeni tarifeden para yükleyenler isyan etti

11.08.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiminin zamdan haberi bile yoktu, kimisi yeni zamlı tarifeden İstanbulkart'ına ilk kez para yükledi... Mega kentte toplu ulaşıma gelen zam bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. Tam bilet kullananlar 15, öğrenciler 7,31 TL ödedi. Metrobüste en uzun mesafeyi kat edenler 22,25 TL harcadı. Zamdan haberi olmadan metrobüse binen bir vatandaş, indiğinde "15 lira şaka gibi. Ben artık ne diyeceğimi bilemiyorum" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. "Her gün zam, her gün zam" diyenler dert yandı.

Zamdan haberi bile yoktu, şaşkına döndü! "Şaka gibi..." İstanbulkartlarına yeni tarifeden para yükleyenler isyan etti

İstanbul'da dün 10 liraya bindiği metrobüse bugün 15 TL ödeyen vatandaş da Pendik'ten Çağlayan'a giden vatandaş da dertli. Toplu ulaşımda yeni zamlı tarife bugün başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifesine yüzde 51.52 oranında zam yapmıştı...

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TAM BİLET 15, MARMARAY 33,19 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. Toplantıda, toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. İstanbulkart, tam bilet ücreti 9.90 TL'den 15 TL'ye, öğrenci bileti 4.83 TL'den 7.31 TL'ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 777 TL'den bin 177 TL'ye, öğrenci ise 140 TL'den 212 TL'ye çıkarıldı. İstanbul'da Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14.69 TL'den 22.25 TL'ye çıkarılırken, Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 33.19 TL oldu.

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Minibüslerde öğrenci ücreti ise 5 TL oldu. Taksilerde kilometre başı ücret ve açılış ücretine yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Taksilerdeki minimum ücret ise yüzde 75'lik artışla 70 TL olarak açıklandı.

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Toplu ulaşım araçlarında yeni tarife bugün uygulanmaya başladı. Sabah saatlerinde işe gitmek için metro ve metrobüsü kullanan kimi vatandaşlar zamlı tarifeden haberdarken, kimileri ise, haberdar değildi.

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"İNŞALLAH VATANDAŞLAR İÇİN DAHA GÜZEL ŞEYLER YAPARLAR"

İstanbulkart'ına para yükleyen Ahmet Hakan, "Yeni yükledik ilk zamlı tarifeden. Kartımıza yükledik. Yapacak bir şey yok. Bin 177 lira olmuş. 777 lira civarı bir şey ödüyorduk. Abonman Mavi Kart kullanıyorum ben. Halk olarak, vatandaş olarak hoşumuza gitmiyor bunlar ama yapacak bir şeyimiz de yok. İnşallah bundan sonra vatandaşlar için daha güzel şeyler yapmaya çalışırlar. Çünkü her şeye zam geldiği için yoruyor. Hayat şartları zorlaştı baya." dedi.

"ŞAKA GİBİ"

Metrobüse binecek bir vatandaş ise, "Olması gereken bu. Metrobüsle karşıya gideceğim. 70 lira şaka gibi" dedi.

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ZAMDAN HABERSİZ BİNİNCE...

Metrobüsten inen bir kişi, "15 lira şaka gibi. Haberim yoktu. Dün 10 liraya bindim, bugün 15 olmuş. Ben artık ne diyeceğimi bilemiyorum." diye konuştu.

"HER GÜN ZAM, HER GÜN ZAM"

Metrobüse binen bir vatandaş ise "Çok pahalı bu fiyatlar. Her gün 2-3 tane otobüse inip biniyoruz. Ama bunu karşılayacak gücümüz yok. Bu şartlarda zor. Her gün zam, her gün zam. Ne olacak bu halimiz bilmiyoruz. Pendik'ten geliyorum; Çağlayan'a gidiyorum." dedi.

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"NASIL DAYANACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Bir başka vatandaş ise, "Nasıl dayanacağımızı biz de bilmiyoruz artık. Bin 177 lira ödeyeceğiz, alışacağız " dedi.

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