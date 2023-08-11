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Yerel seçim için 'ittifak' çağrısı! Devlet Bahçeli'nin açıklamasına İYİ Parti'den ilk yanıt

11.08.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayındaki yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz bir çıkış geldi. Bahçeli, canlı yayında MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulundu. Bahçeli'nin "Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" açıklamasına İYİ Parti'den ilk yanıt geldi.

Yerel seçim için 'ittifak' çağrısı! Devlet Bahçeli'nin açıklamasına İYİ Parti'den ilk yanıt

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrasında gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi. Partiler çalışmalarına başlarken yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Dün akşam sürpriz bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel seçimler için ittifak çağrısında bulundu.

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"YEREL İKTİDARDA KOMŞU OLALIM"

CNN Türk'teki programda MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp daha sonra İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar: 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına'

İYİ PARTİ'DEN İLK YANIT

Bahçeli'nin bu çağrısı sonrasında gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamasına çevrildi. Konuyla ilgili olarak İYİ Parti'den ilk açıklama geldi. Tamga Türk'e konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur" dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı! MHP lideri Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı!


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Yerel seçim Devlet Bahçeli Meral Akşener MHP İYİ Parti

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