Zara McDermott’dan olay fotoğraf! Arkasını bir döndü...

Love Island programıyla yıldızı parlayan Zara McDermott, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen isimlerden.

İki yıl önce programa katılmasıyla dikkatleri üzerine çeken güzel yıldız, son aylarda kendini spora vermişti. 1.5 milyonu aşan takipçili Instagram hesabının yanı sıra, kilo verme yolculuğunu gözler önüne seren hesabından da spor ve diyet paylaşımları yapan Zara McDermott, kendi dönüşümünü paylaştı.

Fotoğrafı Instagram fitness sayfasında paylaşan Zara, "Yavaş ve emin adımlarla küçük zaferler kazanıyorum ve hedeflerime ulaşmaya başlıyorum. Soldaki resmin çekilmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Kısa bir süre sonra spor yapmaya başladım. Yapımında 2 yıl !!!" yazdı.



