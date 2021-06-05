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Zayn Malik'in gergin anları! Yarı çıplak kavga etti

05.06.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Zayn Malik'in, New York'ta bir barın önünde yarı çıplak halde yaşadığı tartışma kameralara takıldı.

Zayn Malik'in gergin anları! Yarı çıplak kavga etti

Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Zayn Malik dün gece East Village’taki Amsterdam Bilardo Kulübü’nün önünde kimliği belirsiz bir adamla gerginlik yaşadı.

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TMZ’nin haberine göre kulübün yan tarafındaki bardan bir grup erkek ayrılırken Zayn’de mekanın dışında sigara içiyordu.

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Gruptan bir kişi ile 28 yaşındaki şarkıcı arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.

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Görüntülerde gruptan bir adamın İlginilz şarkıcıyla kavga ettiği ve Zayn’in ona defalarca hakaret ettiği görülüyor.

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Bu sırada grubun diğer üyeleri de ikiliyi ayırmaya çalışıyor.

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TMZ, herhangi bir fiziksel kavga olmadığı ve polisin olaya karışmadığını açıkladı.

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Kaynaklar, barın içindeyken giyinik olduğu söylenen Zayn'in ise dışarı çıkarken gömleğini neden çıkardığının bilinmediğini söyledi.

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Zayn Malik
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