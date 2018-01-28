Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi Eray Ölçüm’e ailesinden uyarı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'la eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra'ya kötü haber. Zehra Çilingiroğlu, aradığı mutluluğu geçtiğimiz ay Ankaralı bir ailenin tek oğlu olan genç işadamı Eray Ölçüm'de bulmuştu.

Geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı aşkıyla objektiflere yakalanan Zehra, "İlişkiyi hangi taraf başlattı?" sorusuna "Evlenme teklifini ben yaptım" şeklinde esprili bir karşılık vermişti. İkilinin aşklarını basının önünde gözler önüne sermesi, Ölçüm Ailesi'ni rahatsız etti. Saklambaç’ın haberine göre, bunun üzerine uluslararası bir şirket sahibi olan aileden oğullarına uyarı geldi.



KREDİ KARTI LİMİTİ DÜŞTÜ

Genç aşıkların magazin manşetlerinde gündem olmasını istemeyen anne Ayşegül ile baba Erhan Ölçüm, oğullarına "Şirketimizin varisi olarak özel hayatınla gündeme gelmeni istemiyoruz. Özel yaşamına saygımız var. Ancak bunu gözlerden uzak yaşamanı arzu ediyoruz" dedi.

Ölçüm Ailesi'nin şirkette aktif olarak görev alan oğullarının iş dışındaki yaşamına özen göstermesi için de genç işadamının kredi kartlarının limitini düşürdüğü öğrenildi. Zehra'nın da babasından ihtar aldığı konuşulanlar arasında. Ölçüm Ailesi’nin, oğullarının iş dünyasında kariyer yapmasını istediği öğrenildi.