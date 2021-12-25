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Zekeriya Ünlü kimdir? Zekeriya Ünlü kaç yaşında ve nereli?

25.12.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türküleriyle dinleyicilerin belleğinde yer edinen Zekeriya Ünlü'nün kim olduğu merak konusu oldu. Birçok şarkıyı seslendiren ve birçok albüm çalışmasına imza atan Zekeriya Ünlü, asıl çıkışını ''Bu Adam Benim Babam'' albümü ile yaptı. İşte detaylar...

Zekeriya Ünlü kimdir? Zekeriya Ünlü kaç yaşında ve nereli?

Zekeriya Ünlü'nün kim olduğu araştırılıyor. Lise mezunu Zekeriya Ünlü şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşmayı başaran bir isimdir. Ünlü, lisenin ardından Kazancı Bedih, Tenekeci Mahmut Güzelgöz gibi ustalardan ders aldı. İşte Zekeriya Ünlü hakkında merak edilenler...

Zekeriya Ünlü kimdir? Zekeriya Ünlü kaç yaşında ve nereli?

ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

4 Şubat 1962’de Şanlıurfa doğumlu Zekeriya Ünlü 59 yaşındadır. Şanlıurfa Ticaret Lisesinden sonra Kazancı Bedih, Tenekeci Mahmut Güzelgöz gibi ustalardan ders alan Ünlü, kendini sıra gecelerinde yetiştirdi.

Zekeriya Ünlü kimdir? Zekeriya Ünlü kaç yaşında ve nereli?

Sonrasında sanat hayatına İstanbul'da devam etmeye karar verdi. Burada 7 kaset ve 3 LP yaptı ve Türkiye'de oldukça tanınan, sevilen sanatçılardan biri olmayı başardı. Zekeriya Ünlü evli ve 3 çocuk babasıdır.

Zekeriya Ünlü kimdir? Zekeriya Ünlü kaç yaşında ve nereli?

"Bu Adam Benim Babam", "Kara Üzüm Habbesi" , "Kınıfır Bedreng Olur" ve "Felek Sen Ne Felesen" türküleriyle tanındı.

Zekeriya Ünlü kimdir? Zekeriya Ünlü kaç yaşında ve nereli?

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