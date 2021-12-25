Zekeriya Ünlü kimdir? Zekeriya Ünlü kaç yaşında ve nereli?

Zekeriya Ünlü'nün kim olduğu araştırılıyor. Lise mezunu Zekeriya Ünlü şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşmayı başaran bir isimdir. Ünlü, lisenin ardından Kazancı Bedih, Tenekeci Mahmut Güzelgöz gibi ustalardan ders aldı. İşte Zekeriya Ünlü hakkında merak edilenler...

ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

4 Şubat 1962’de Şanlıurfa doğumlu Zekeriya Ünlü 59 yaşındadır. Şanlıurfa Ticaret Lisesinden sonra Kazancı Bedih, Tenekeci Mahmut Güzelgöz gibi ustalardan ders alan Ünlü, kendini sıra gecelerinde yetiştirdi.

Sonrasında sanat hayatına İstanbul'da devam etmeye karar verdi. Burada 7 kaset ve 3 LP yaptı ve Türkiye'de oldukça tanınan, sevilen sanatçılardan biri olmayı başardı. Zekeriya Ünlü evli ve 3 çocuk babasıdır.

"Bu Adam Benim Babam", "Kara Üzüm Habbesi" , "Kınıfır Bedreng Olur" ve "Felek Sen Ne Felesen" türküleriyle tanındı.





