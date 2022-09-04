Zelenski uyardı! ''Bu kış Rusya, Avrupa'ya karşı enerji saldırısına hazırlanıyor''

Rusya enerji devi Gazprom'un, 3 gündür bakımda olan Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattındaki teknik arıza sebebiyle Avrupa’ya gaz akışını süresiz olarak durdurduğunu açıklamıştı. Ayrıca, G7 Finans Bakanları Toplantısı’nda, Rusya’nın fon akışını engellemek için Rus petrolüne fiyat sınırı koyma kararı alınmasının ardından da vanaları kapatmıştı.

''YOK ETMEYE ÇALIŞACAK''

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Gazprom’un tedariki durdurma kararını değerlendirdiği konuşmasında, Rusya’nın bu kış her bir Avrupalının normal yaşantısını yok etmeye çalışacağını söyledi.

GAZ POMPALAMASI TAMAMEN DURDU

Rusya'nın, Avrupa üzerindeki enerji baskısını daha da artırmaya çalıştığını söyleyen Zelenski, Kuzey Akım boru hattından gaz pompalaması tamamen durduğunu söyledi. Bunun arkasındaki nedenin ise Rusya'nın her Avrupalının normal yaşamını yok etme isteği olduğunu belirtti.

ENERJİ SALDIRISINA KARŞI UYARDI

Zelenski ''Bütün Avrupa'yı, her devleti zayıflatmak ve sindirmek istiyor. Rusya bunu konvansiyonel silahların gücüyle yapamadığı durumlarda, enerji silahlarının gücüyle yapıyor. Füzelerle saldıramadığı yere, yoksulluk ve siyasi kaosla saldırmaya çalışıyor. Bu kış Rusya, tüm Avrupa'ya karşı bir enerji saldırısına hazırlanıyor” dedi.



