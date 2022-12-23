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  4. Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştı! 'Karşılık vereceğiz'

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştı! 'Karşılık vereceğiz'

23.12.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun cephedeki niyetini gördükleri ve ona göre karşılık vereceklerini ifade etti.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştı! 'Karşılık vereceğiz'

Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla, savaştaki son gelişmeleri değerlendiren Zelenskiy, bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yetkilileri ile bir araya gelerek, ülkesinde Rusya'ya karşı süren savaşla ilgili detayları ele aldıklarını aktardı.

'NİYETİNİ GÖRÜYORUZ'

Cephede kendileri için umut verici gelişmeler öngördüklerini ve ona göre hazırlık yaptıklarını dile getiren Zelenskiy, "Terör devletinin (Rusya) çeşitli eylem biçimlerine hazırlanıyoruz. Niyetini görüyoruz ve karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. (AA)

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Rusya Ukrayna zelenskiy

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