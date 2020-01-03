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  4. Zemheri dizisi ne zaman başlıyor? Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan, Zemheri'de hangi rollerde?

Zemheri dizisi ne zaman başlıyor? Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan, Zemheri'de hangi rollerde?

DİZİ HABERLERİ  | 03.01.2020 22:03 | Son Güncelleme

2020'nin merakla beklenen işlerinden Ay Yapım imzalı Show TV'nin yeni dizisi 'Zemheri'de Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan'ın canlandırdıkları Ayaz ve Firuze'nin dokunaklı aşkı seyirciyi derin bir hikayenin içine sürükleyecek.

Zemheri dizisi ne zaman başlıyor? Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan, Zemheri'de hangi rollerde?

Ay Yapım imzalı, ilk tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran 'Zemheri'deki tutku dolu aşk hikayesi seyircilere fırtınalı bir dünyanın kapılarını aralayacak. Türk dizi tarihinin fenomen yapımlarına imza atan Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise birçok başarılı işe imza atan Sema Ergenekon'un yazdığı dizide Ayça Ayşin Turan ile Alperen Duymaz'ın karakterleri arasındaki tutku dolu ve bir o kadar da hüzünlü aşk, ekran başındakileri etkileyecek.

İkiliyle birlikte Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren 'Zemheri'de Turan ve Duymaz, aileleri için kendi hayatlarını feda ederek sevgisizlikten değil çaresizlikten birbirlerine veda eden Firuze ve Ayaz'a can veriyor. İki karakterin arasındaki aşkla birlikte izleyiciler adalet ve daha birçok kavramı birden sorgulayacak.

Zemheri

Merakla beklenen hikayesi ve oyuncu kadrosuyla 'Zemheri' çok yakında Show TV'de başlıyor.

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