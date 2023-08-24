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  4. Zendaya iç çamaşırlı pozlarıyla herkesi şaşırttı! Seks sahnesi eleştirilerine yanıt

Zendaya iç çamaşırlı pozlarıyla herkesi şaşırttı! Seks sahnesi eleştirilerine yanıt

24.08.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria dizisindeki Rue rolüyle Emmy ödülü kazanan ünlü oyuncu Zendaya şimdiye kadar verdiği en iddialı pozlara imza attı. Challengers filmi ile merak edilen Zendaya kariyerinde neredeyse ilk kez verdiği iç çamaşırlı pozlarıyla herkesi şaşırttı.

Josh O'Connor ve Mike Faist gibi genç yetenekleri bir araya getiren “Challengers” filmindeki rolüyle merak edilen Zendaya son pozlarıyla gündemde.

Zendaya, filmin tanıtımı sırasında çarpıcı bir fotoğraf çekimi için poz verirken oldukça iddialı pozlara imza attı. 26 yaşındaki aktris, ELLE'in Eylül 2023 sayısında iç çamaşırlı pozlar vererek herkesi şaşırttı.

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SEKS SAHNELERİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

Zendaya yeni filminde, Patrick ve Art'ın dikkatini çeken ve gergin bir aşk üçgenine yol açan yükselen tenis yıldızı Tashi Duncan rolüyle ön plana çıkıyor.

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Filmin fragmanı, yıldızın aşklarıyla üçlü seks yaptığını gösterdiğinde hayranlarını çılgına çevirdi ve Zendaya bu rolü üstlenmenin bir 'risk' olduğunu ancak kendini zorlamak istediğini açıkladı.

Şeffaf iç çamaşırıyla mutfakta poz verince... Şeffaf iç çamaşırıyla mutfakta poz verince...

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Zendaya dergiye yaptığı açıklamada '"Karakter açısından, beni zorlayacak şeyler bulmak istiyorum. Yaşlandıkça, bilirsiniz, hayatımın geri kalanında bir ergeni oynayamam. Bunun daha "yetişkin" bir role ve bir sonraki aşamaya geçmek için iyi bir adım olduğunu hissettim. Üstlenmek biraz korkutucuydu ama bence bu iyi bir duygu" dedi.

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