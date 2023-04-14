Zerrin Özer "Bıktım artık beni yaftalamanızdan" diyerek sır gibi sakladığı hastalığını açıkladı

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Zerrin Özer, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra müziğe geri dönen Zerrin Özer, son olarak da sır gibi sakladığı hastalığını açıkladı.

Zerrin Özer paylaşımında "Defolup gitmek istiyorum nasıl uçlardasınız ben borderline'm ya sizler? Beni tanımıyorsunuz bıktım artık beni yaftalamanızdan bıktım bazı kuş beyinlilerden" diyerek isyan etti.

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Borderline kişilik bozukluğu ya da diğer adıyla sınırda kişilik bozukluğu bireyin kendisi ve başkaları hakkında düşünme ve hissetme şeklini etkileyen ve günlük yaşamda sorunlara neden olan bir akıl sağlığı bozukluğudur. Borderline kişilik bozukluğu bireyin kendisi hakkında sahip olduğu öz imgeye dair sorunlar, duygular ile davranışları yönetme zorluğu ve başkaları ile ilişkilerde istikrarsızlık şeklinde görülebilir.



