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Zerrin Özer'den 'Güner Ümit' açıklaması

26.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde 'tecavüz' itirafıyla çok konuşulan Zerrin Özer, isim karışıklığıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Özer, "Bu çirkin konunun Sayın Güner Ümit Bey ile hiçbir alakası yoktur. Söz konusu olayda geçen kişi yapımcı Ümit Güner'di." ifadelerini kullandı.

Zerrin Özer'den 'Güner Ümit' açıklaması

Şarkıcı Zerrin Özer, Armağan Çağlayan'ın programında çarpıcı itiraflarda bulundu. Programda yıllar önce dönemin ünlü plakçısı Ümit Güner’in Zerrin Özer’e tecavüz ettiği iddiası da gündeme geldi.

Özer, "Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım" açıklamasıyla başından geçen kötü olayı anlattı. Usta müzisyen, "Geçenlerde vefat etti. Tabii ki ölen insanın arkasından konuşulmaz ama hakkımı helal etmiyorum. Olay, başıma dayak, yumruk yiyerek geldi. Hep ağlamam, siyah gözlük takmam bu yüzdendi. Kimseye bakamadım." ifadelerini kullandı.

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Zerrin Özer'in bu açıklamalarından sonra, isim benzerliği nedeniyle bazıları o kişinin sunucu Güner Ümit olduğunu düşündü. Bu yanlış anlaşılma sonrasında ünlü sanatçı, konuya açıklık getirdi.

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Zerrin Özer yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili dostum Armağan Çağlayan’ın katıldığım programında konusu geçen şahsın, sunucu ve tiyatro sanatçımız SN. Güner Ümit’in bu çirkin konuyla hiçbir alakası ve bağlantısı yoktur. Güner Ümit Beyin kendisine, ailesine, sevenlerine ve medya mensubu bütün dostlara açıklama yapmayı bir borç bilirim. Zira kendilerinin ve ailesinin çok üzüldüğü duyumunu aldım. Ve şu anda ben de çok üzgünüm. Basında ve medyada yinelenen bu konunun gerçeğini yazmak zorundayım. Tekrarlıyorum. Bu çirkin konunun SN. Güner Ümit Bey ile hiçbir alakası yoktur.


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