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Zerrin Tekindor oğlu Hira’nın doğum gününü kutladı! Hira Tekindor sosyal medyayı salladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 17:23 | Son Güncelleme

Aşk-ı Memnu dizisinde Matmazel Deniz karakteriyle popülerliğe kavuşan Zerrin Tekindor oğlu Hira’nın 31. yaş gününü kutladı. Güzel oyuncunun paylaşımının sonrasında oğlu Hira Tekindor gündem oldu. Yakışıklı tiyatro yönetmeni kısa sürede araştırılan konular arasında yerini aldı.

Zerrin Tekindor oğlu Hira’nın doğum gününü kutladı! Hira Tekindor sosyal medyayı salladı!

Show TV’de yayınlanan Zemheri dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Zerrin Tekindor 1987 yılında kendisi gibi oyuncu olan Çetin Tekindor’la evlenmişti. Çetin Tekindor’la olan evliliğinden Hira adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan usta oyuncu boşandıktan sonra da soyadını değiştirmeyi seçmedi. Eski eşi Çetin Tekindor’la dostlukları devam eden Zerrin Tekindor oğlu Hira’nın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Güzel oyuncunun paylaşımının sonrasında Hira Tekindor gündeme gelmeye başladı.

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Müslüm filminde Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Nuhterem Nur’u canlandıran Zerrin Tekindor dizi ve film setlerinden uzaklaşmaya karar verdi. Bir süre kendi kabuğuna çekilen ünlü sanatçı hayranlarıyla hasret gidermek için ise sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı sürdürüyor. En son oğlu Hira’nın 31. yaşını kutlayan usta isim fotoğrafıyla binlerce beğeni ve yorum almayı başardı.

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Anne ve babasının izinden giderek tiyatro ve sinema yönetmenliği yapan Hira Tekindor sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sık sık babası Çetin Tekindor ve annesi Zerrin Tekindor’la fotoğraflarını paylaşan Hira Tekindor iş hayatıyla ilgili de paylaşım yapıyor.

HİRA TEKİNDOR KİMDİR?

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1989 yılında Ankara’da dünyaya gelen Hira Tekindor ilkokulu Ankara'daki Lycée Français Charles de Gaulle'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da bulunan Lycée Français Pierre Loti'de tamamladı. Lise eğitimi sırasında aldığı ‘Plastik Sanatlar’ dersi için çektiği kısa filmle, Uluslararası Şili Kısa Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülüne layık görüldü. Ödül kazandığı 5 dakikalık Örümcek isimli kısa filmin senaryosunu ise babası Çetin Tekindor yazdı.

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2007 yılında İngiltere'de bulunan The University of Kent'in "Film Studies" bölümüne kabul edildi, 2010 yılında mezun oldu. Ekim 2013'te, çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı. Edward Albee'nin klasik oyunu Kim Korkar Hain Kurttan ismiyle yönetmeye başlayan Hira Tekindor, 165 kez izlenmeyi başardı.

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2015 yılının Ekim ayında ise Arthur Miller’in klasik eseri Köprüden Görünüş oyununun yönetmenliğini üstlendi. Tennessee Williams'ın Arzu Tramvayı oyunu, BKM ve ID İletişim yapımcılığında 29 Kasım 2017'de prömiyer yaparak sahnelenmeye başladı

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