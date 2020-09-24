Zerrin Tekindor oğlu Hira’nın doğum gününü kutladı! Hira Tekindor sosyal medyayı salladı!

Show TV’de yayınlanan Zemheri dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Zerrin Tekindor 1987 yılında kendisi gibi oyuncu olan Çetin Tekindor’la evlenmişti. Çetin Tekindor’la olan evliliğinden Hira adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan usta oyuncu boşandıktan sonra da soyadını değiştirmeyi seçmedi. Eski eşi Çetin Tekindor’la dostlukları devam eden Zerrin Tekindor oğlu Hira’nın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Güzel oyuncunun paylaşımının sonrasında Hira Tekindor gündeme gelmeye başladı.

Müslüm filminde Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Nuhterem Nur’u canlandıran Zerrin Tekindor dizi ve film setlerinden uzaklaşmaya karar verdi. Bir süre kendi kabuğuna çekilen ünlü sanatçı hayranlarıyla hasret gidermek için ise sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı sürdürüyor. En son oğlu Hira’nın 31. yaşını kutlayan usta isim fotoğrafıyla binlerce beğeni ve yorum almayı başardı.

Anne ve babasının izinden giderek tiyatro ve sinema yönetmenliği yapan Hira Tekindor sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sık sık babası Çetin Tekindor ve annesi Zerrin Tekindor’la fotoğraflarını paylaşan Hira Tekindor iş hayatıyla ilgili de paylaşım yapıyor.