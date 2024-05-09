Arka Sokaklar'a bomba transfer! Şevket Çoruh ve Oya Akar'dan sonra Ferit Aktuğ kadroda

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar son dönemde yaptığı transferlerle adından söz ettiriyor. Son olarak diziye Şevket Çoruh ve Oya Okar’ın yeniden dahil olmuştu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Arka Sokaklar cephesinden yeni bir haber daha geldi. Gündemden düşmeyen diziye şimdi de ünlü oyuncu Ferit Aktuğ dahil edildi. Yer aldığı projeler ile izleyicisinin beğenisini kazanan oyuncu Ferit Aktuğ, Arka Sokaklar ile ekranlara dönmüş olacak.

BU KEZ ŞAŞIRTACAK

Dizinin 10 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan Aktuğ, bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden çok daha farklı bir rol ile izleyicisinin karşısına çıkacak.

“Tevfik Moralı” ismi ile diziye dahil olan oyuncunun hayat vereceği karakter ise gizemini korumaya devam ediyor.