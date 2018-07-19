MAGAZİN

Zeynep Alkan duş pozuyla olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2018 10:11 | Son Güncelleme

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan tatiline devam ediyor! Sosyal medyadaki cesur pozlarıyla sık sık gündem olan Alkan'lar yine şaşırtmadı

Zeynep Alkan duş pozuyla olay oldu

Havaların ısınmasıyla birlikte kendisini deniz kenarına atan ünlülerden bolca plaj paylaşımı gelmeye başladı. Fiziğine güvenen ünlü isimler sosyal medya hesaplarından bikinili karelerini paylaşırken aldıkları beğeniler ve yorumlar da dikkat çekici oluyor.

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Gavat değil...Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Gavat değil...

Sezonun başından beri dönem dönem bikinili fotoğraflarını paylaşan Zeynep Alkan bu defa deniz sonrası duş alırken çekilmiş iki kare fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

zeynep-alkan-ic

Alkan'ın bu pozlarına beğeni yağdı. Alkan zaman zaman gelen eleştirilere de kulak asmayan bir isim.

zeynep-alkan-ic-2

Geçtiğimiz yaz bikinili fotoğraflarıyla gündem olan Alkan konuyla ilgili, "Yazın deli gibi spora gidiyorum. Bütün arkadaşlarım mayolu yaz fotoğraflarını koyunca ben de yapayım dedim. Bu kadar ilgi görüp takipçi sayımın artacağını yeminle düşünmedim! Sonra haberlere düştüm. 18-19 yaşında mayolu poz vermeyeceğim de 70’imde mi vereceğim?" açıklamasını yapmıştı.


PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptıTan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan yoga hocası oldu Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan yoga hocası oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamdi alkan zeynep a lkan

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mustafa Ceceli İntizar’dan korunma istedi

Mustafa Ceceli İntizar’dan korunma istedi

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan yoga hocası oldu

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan yoga hocası oldu

Ölümden dönmüştü! Leyla Bilginel'in son hali

Ölümden dönmüştü! Leyla Bilginel'in son hali

Hakan Akkaya'ya icra şoku!

Hakan Akkaya'ya icra şoku!

Ziynet Sali'den makyajsız ve seksi poz!

Ziynet Sali'den makyajsız ve seksi poz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.