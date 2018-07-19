Zeynep Alkan duş pozuyla olay oldu

Havaların ısınmasıyla birlikte kendisini deniz kenarına atan ünlülerden bolca plaj paylaşımı gelmeye başladı. Fiziğine güvenen ünlü isimler sosyal medya hesaplarından bikinili karelerini paylaşırken aldıkları beğeniler ve yorumlar da dikkat çekici oluyor.

Sezonun başından beri dönem dönem bikinili fotoğraflarını paylaşan Zeynep Alkan bu defa deniz sonrası duş alırken çekilmiş iki kare fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Alkan'ın bu pozlarına beğeni yağdı. Alkan zaman zaman gelen eleştirilere de kulak asmayan bir isim.

Geçtiğimiz yaz bikinili fotoğraflarıyla gündem olan Alkan konuyla ilgili, "Yazın deli gibi spora gidiyorum. Bütün arkadaşlarım mayolu yaz fotoğraflarını koyunca ben de yapayım dedim. Bu kadar ilgi görüp takipçi sayımın artacağını yeminle düşünmedim! Sonra haberlere düştüm. 18-19 yaşında mayolu poz vermeyeceğim de 70’imde mi vereceğim?" açıklamasını yapmıştı.



