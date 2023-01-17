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Zeynep Bastık bu sefer sütyensiz! Balkon pozu geldi

17.01.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz külodu yüzünden Ekşi Sözlük'ün diline düşen Zeynep Bastık'tan sütyensiz poz geldi. Son dönemde sakatlığı yüzünden sahnelerden uzak kalan Zeynep Bastık iddialı tarzıyla balkon pozu verdi.

Zeynep Bastık bu sefer sütyensiz! Balkon pozu geldi

Evinde düşerek sakatlandığı için yılbaşı da dahil bir süre sahneden uzak kalarak 5 milyon TL kaybeden Zeynep Bastık son dönemde iç çamaşırlı pozlarıyla gündemde. Özellikle ev hali paylaşımlarıyla Ekşi Sözlük'ün diline düşen şarkıcı yavaş yavaş iyileşiyor.

Sahnelerin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık sarı elbisesiyle balkon poz verdi.

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Sütyen tercih etmediği elbisesiyle dikkat çeken Bastık yine sosyal medyada gündem oldu. Sırtı açık süper mini tercih eden Bastık'ın göğsünün de bir kısmı açıktı.

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Zeynep Bastık'ı görenler "Kilo al biraz" yorumları yaptı.

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