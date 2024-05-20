İdo Tatlıses arkadaşlarıyla maç izlediği anları paylaştı! Görüntüler kahkahalara boğdu

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses arkadaşlarıyla Galatasaray - Fenerbahçe maçını izledi. Tatlıses, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Tatlıses gibi fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan İdo Tatlıses takımının gol attığı anlarda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri herkesi güldürdü.

Genç şarkıcı Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki gol sevincinde yerinde duramadı. Tatlıses, Fenerbahçe'nin golünden sonra arkadaşlarıyla ilginç sevinç hareketleri ise sosyal medyada gündem oldu.







