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İdo Tatlıses arkadaşlarıyla maç izlediği anları paylaştı! Görüntüler kahkahalara boğdu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.05.2024 17:09
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İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses sosyal medya hesabından Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlediği anları paylaştı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses arkadaşlarıyla Galatasaray - Fenerbahçe maçını izledi. Tatlıses, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ido tatlıses

Tatlıses gibi fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan İdo Tatlıses takımının gol attığı anlarda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri herkesi güldürdü.

idoson

Genç şarkıcı Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki gol sevincinde yerinde duramadı. Tatlıses, Fenerbahçe'nin golünden sonra arkadaşlarıyla ilginç sevinç hareketleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Vitrin


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İdo Tatlıses
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