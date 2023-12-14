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Zeynep Bastık eski kocası ve yeni aşkıyla eğlencedeydi! Açıklaması sosyal medyada gündem oldu! Seda Üren de rahatsız oldu

14.12.2023 13:57 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış, 2021'de evlenmiş ve bir yıl dolmadan boşanmıştı. Boşanma ardından arkadaşlıkları devam eden ikiliden Bastık, yeni aşkı Alican Ayyıldız ve eski eşi ile aynı partide eğlendi. Bu görüntüler gündem olunca Bastık "2024 yılındayız artık" deyince sosyal medyanın diline düştü. 2. Sayfa'da da bu açıklama masaya yatırıldı.

Zeynep Bastık, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü şarkıcı son olarak yeni aşkı Alican Ayyıldız ve eski kocası Tolga Akış ile bir mekanda eğlendi.

Boşanmasını kucak pozuyla yeni ilişkisini de yine kucak pozuyla duyuran Bastık bu konudaki eleştirilere de "2024 yılındayız artık ya. Böyle şeyler kalmadı. Beraber çalışıyoruz zaten. Hep birlikte bütün ekip olarak geldik buraya" diyerek yanıt verdi.

Ancak Bastık'ın bu sözleri de tepki çekti. Seda Üren'in konuk olduğu 2. Sayfa programında bu açıklamalar eleştirildi.

Ekran Alıntısı

"DEĞERLERİMİZ DEĞİŞİR Mİ?"

Programın sunucularından Gülşen "Yıl 2045'te olsa değerlerimiz değişir mi bizim? Normal gelir mi bize? Çok yakışmışsınız canım, bu nasıl bir şey!" diyerek tepki gösterdi.

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Müge ise "Ya gerçekten aşmışsınız" diyerek açıklamaları ti'ye aldı.

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Seda Üren ise "Biz öyle görmedik derken bile bizi aşağılarlar. Onlar entelektüel... Bizim hayalimizde bile canlanmıyor böyle şeyler. Şimdinin ilişkileri farklı, kafa biraz ergen mi diyelim! Bizi izliyorlarsa hiç sevmiyorlar" dedi.

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