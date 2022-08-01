Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'tan Çağla Şıkel açıklaması! Aşk iddialarını böyle yalanladılar

Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık'tan günler önce boşanan menajer Tolga Akış'ın aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Çağla Şıkel'in şarkıcı Edis'in kulisinde Tolga Akış ile dans ettiği ileri sürülürken ikilinin birlikte olduğu iddia edildi. Ancak bu iddialar jet hızıyla yalanlandı.

İlk açıklama Akış'tan geldi. Tolga Akış hemen haberi paylaşarak "Videoda bana benzettiğiniz kişi Tayfun. Ben orada yokum. Orası da Edis'in kulisi değil" açıklamasında bulundu.

ÇAĞLA ŞIKEL DALGA GEÇTİ

Bu açıklamanın ardından ise Çağla Şıkel'den bir fotoğraf geldi. Şıkel iddiaları yaptığı paylaşımla ti'ye aldı.





