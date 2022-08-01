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Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'tan Çağla Şıkel açıklaması! Aşk iddialarını böyle yalanladılar

01.08.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'ın güzel model Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Tolga Akış çıkan haberler üzerine hemen bir paylaşım yaptı. Çağla Şıkel de bir fotoğraf paylaşarak çıkan haberleri ti'ye aldı. İşte Tolga Akış ve Çağla Şıkel hakkındaki iddia ve gelen açıklamaların detayları...

Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'tan Çağla Şıkel açıklaması! Aşk iddialarını böyle yalanladılar

Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık'tan günler önce boşanan menajer Tolga Akış'ın aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Çağla Şıkel'in şarkıcı Edis'in kulisinde Tolga Akış ile dans ettiği ileri sürülürken ikilinin birlikte olduğu iddia edildi. Ancak bu iddialar jet hızıyla yalanlandı.

İlk açıklama Akış'tan geldi. Tolga Akış hemen haberi paylaşarak "Videoda bana benzettiğiniz kişi Tayfun. Ben orada yokum. Orası da Edis'in kulisi değil" açıklamasında bulundu.

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ÇAĞLA ŞIKEL DALGA GEÇTİ

Bu açıklamanın ardından ise Çağla Şıkel'den bir fotoğraf geldi. Şıkel iddiaları yaptığı paylaşımla ti'ye aldı.
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Bomba iddia! Çağla Şıkel'in Zeynep Bastık'tan boşanan Tolga Akış ile aşk yaşadığı konuşuluyor!Bomba iddia! Çağla Şıkel'in Zeynep Bastık'tan boşanan Tolga Akış ile aşk yaşadığı konuşuluyor!


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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel
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