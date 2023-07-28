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Zeynep Bastık plajda tuvalete girip selfie çekince...

28.07.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yaş kutlamasıyla gündeme gelen Zeynep Bastık sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Yoğun konser maratonundan kalan zamanları tatilde geçiren Zeynep Bastık plajda tuvalete girip selfie çekince sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren şarkıcı Zeynep Bastık, takipçilerinin beğenisine sunduğu bikinili pozlarla gündeme geldi.

Konserlerden kalan zamanlarını arkadaşlarıyla tatilde geçiren şarkıcı yine olay olmayı da başardı. Ekşi Sözlük'te sık sık adından söz ettiren Bastık bu sefer plaj tuvaletinde poz verdi.

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Yorumu sosyal medyayı salladı! "Yazıp durmayın" Yorumu sosyal medyayı salladı! "Yazıp durmayın"

Zeynep Bastık'ın tuvalette selfie yapması bazı hayranlarından tepki görmesine de neden oldu.

Ekran Alıntısı
Bikinili pozlar veren şarkıcıya bazı takipçileri, "Örnek mi? Özenti mi?", "Nasıl bir psikoloji?", "Tuvalet selfie'si... Bir haller oldu bu kıza" yorumlarında bulundu.

Bazı hayranlarıyla Zeynep Bastık'a "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

KUCAK POZU GÜNDEMDEYDİ

Zeynep Bastık, Instagram hesabından İstanbul'da ve Yalıkavak'ta şubesi olan bir Uzak Doğru restoranının sahibi olan Ali Can Ayyıldız ile pozunu paylaşmıştı. İkilinin verdikleri kucak pozu olay olmuştu.

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