Zeynep Bastık plajda tuvalete girip selfie çekince...

Kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren şarkıcı Zeynep Bastık, takipçilerinin beğenisine sunduğu bikinili pozlarla gündeme geldi.

Konserlerden kalan zamanlarını arkadaşlarıyla tatilde geçiren şarkıcı yine olay olmayı da başardı. Ekşi Sözlük'te sık sık adından söz ettiren Bastık bu sefer plaj tuvaletinde poz verdi.

Zeynep Bastık'ın tuvalette selfie yapması bazı hayranlarından tepki görmesine de neden oldu.



Bikinili pozlar veren şarkıcıya bazı takipçileri, "Örnek mi? Özenti mi?", "Nasıl bir psikoloji?", "Tuvalet selfie'si... Bir haller oldu bu kıza" yorumlarında bulundu.

Bazı hayranlarıyla Zeynep Bastık'a "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

KUCAK POZU GÜNDEMDEYDİ

Zeynep Bastık, Instagram hesabından İstanbul'da ve Yalıkavak'ta şubesi olan bir Uzak Doğru restoranının sahibi olan Ali Can Ayyıldız ile pozunu paylaşmıştı. İkilinin verdikleri kucak pozu olay olmuştu.

