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Zeynep Demirel’den eşi Volkan Demirel’e Yeşilçam konseptli doğum günü partisi

03.11.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Belçika güzeli Zeynep Demirel’in Fenerbahçe'nin eski milli kalecisi eşi Volkan Demirel 40 yaşına girdi. Cadılar Bayramı paylaşımıyla gündeme gelen Zeynep Demirel eşinin doğum günü için Yeşilçam konseptli bir davet düzenledi. Yapılan davetteki kıyafetler geceye damga vurdu.

Zeynep Demirel’den eşi Volkan Demirel’e Yeşilçam konseptli doğum günü partisi

Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel ile evli olan eski Belçika güzeli Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Zeynep Demirel bu sefer eşi Volkan Demirel’in doğum günü için düzenlediği partiyle gündeme geldi.

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Zeynep Demirel’den olay yaratan açıklamalar: Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize...Zeynep Demirel’den olay yaratan açıklamalar: Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize...

Fenerbahçe'nin eski milli kalecisi Volkan Demirel, 40 yaşına girdi. Bu dönem beINSports'ta yorumculuk yapan Demirel'in doğum günü için eşi Zeynep Sever, parti düzenledi. Yeşilçam konsepti partide Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, 80'li yıllarda moda olan kıyafetler giydi.

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Davetlilerin de o dönem kıyafeti giyerek katıldığı partide, renkli anlar yaşandı. Çift ve arkadaşları çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Demirel, volkan40larkulübü etiketiyle kareleri yayınladı.

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