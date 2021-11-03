Zeynep Demirel’den eşi Volkan Demirel’e Yeşilçam konseptli doğum günü partisi

Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel ile evli olan eski Belçika güzeli Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Zeynep Demirel bu sefer eşi Volkan Demirel’in doğum günü için düzenlediği partiyle gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin eski milli kalecisi Volkan Demirel, 40 yaşına girdi. Bu dönem beINSports'ta yorumculuk yapan Demirel'in doğum günü için eşi Zeynep Sever, parti düzenledi. Yeşilçam konsepti partide Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, 80'li yıllarda moda olan kıyafetler giydi.

Davetlilerin de o dönem kıyafeti giyerek katıldığı partide, renkli anlar yaşandı. Çift ve arkadaşları çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Demirel, volkan40larkulübü etiketiyle kareleri yayınladı.

