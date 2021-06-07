Kanal D ekranlarında yayınlanan ve severek takip edilen program Gelinim Mutfakta'nın yarışmacısı Zeynep Kalyon Gökçe'nin kim olduğu seyirciler tarafından merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta yarışmacısı Zeynep Kalyon Gökçe araştırılıyor. Zeynep Kalyon Gökçe'nin iki çocuğu vardır. Peki Zeynep Kalyon Gökçe kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gelinim Mutfakta Zeynep ve kayınvalidesi Yasemin Gökçe kimdir? Haberimizde merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz.

ZEYNEP KALYON GÖKÇE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Gelinim Mutfakta programının yarışmacısı Zeynep Kalyon Gökçe 32 yaşındadır. Aslen Trabzon, Of'ludur. Gökçe üniversite eğitimini tamamlayamamış, yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.

18 Mart 2018'de İsmet Gökçe ile evlenmiştir. 2 çocuk annesi olan Zeynep Kalyon Gökçe, eşi İsmet Gökçe ile birlikte kuaför salonu işletmektedir. Zeynep, kuaförlük ve makyözlük yapmaktadır.

Gelinim Mutfakta programına katılan ve performansıyla dikkat çeken Zeynep Kalyon Gökçe'nin yemek yapmayı ve misafir kabul etmeyi çok sevdiği söyleniyor.

Daha önceki zamanlarda da yarılmaya katılan Zeynep, elenmiş fakat sonrasında geri dönmüştür. Zeynep yalnızca bir evlilik yapmıştır. Instagram'da "zeynepkalyonn" kullanıcı adıyla aktif olarak paylaşım yapmaktadır. Gökçe'nin Insragram hesabında çocukları, kaynanası ve programdaki anlara ilişkin paylaşımlar vardır.