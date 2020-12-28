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Zeynep Tokuş: Yüzlerce kez düştüm ama...

28.12.2020 16:39 | Son Güncelleme:
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Zeynep Tokuş: Yüzlerce kez düştüm ama...

Deli Yürek dizisiyle yıldızı paylayan ve daha sonra oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş'un son paylaşımına beğeni yağdı.

1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği Deli Yürek dizisiyle şöhreti yakalayan Zeynep Tokuş'un artık gözlerden uzak bir hayatı var.

2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyonlardan uzaklaşan Tokuş, artık yoga eğitmenliği yapıyor. Tokuş, yaptığı akrobatik hareketleri Instagram'da yayınlıyor.

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Tokuş son paylaşımıyla takipçilerinin ilgisini çekti. Zeynep Tokuş paylaşımında ise şunları yazdı: "İnanın hiçbir şey öyle bir günde olmuyor... Meyve ağacı misal. Emek istiyor, su istiyor, güneş istiyor, budanmak istiyor, her şeyden önemlisi zaman istiyor olgunlaşıp meyve vermek için. Nihayetinde bir küçücük tohum her bir meyvesinin içinde de tohum barındıran bir meyve ağacına dönüyor mu dönüyor.

Ekran Alıntısı

Mesela bugüne kadar pratiğimde yüzlerce kez düştüm! Hatta bugün bile kaç kere düştüm bilmiyorum... Ama yeni şeyler denedim ve denemeye devam edeceğim inşallah. Her düşüşüm beni bir başka yere taşıyacak ve ben böyle büyüyeceğim, öğreneceğim gelişeceğim, meyve vereceğim. Yürümeye devam,
yolculuğun tadını çıkar."

Tokuş'un bu paylaşımına beğeni yağdı.


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