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Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım! Sessizliğini bozdu

23.08.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden ayrılan Ziya Selçuk, günler sonra sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım! Sessizliğini bozdu

10 Temmuz 2018'den beri Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ziya Selçuk, 6 Ağustos'ta görevinden ayrılmıştı. Görevden affını isteyen Selçuk'un yerine Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atanmıştı.

ZİYA SELÇUK: İYİYİM ÇOK ŞÜKÜR

Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden gelen sorulara yanıt amacıyla bir paylaşım yaptı.

Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ziya Hoca iyi mi? Çokça duyuyorum, çok da mutlu oluyorum. İyiyim çok şükür. Bitirilmemiş kitaplar, yarım kalan yazılar, gidilmemiş yollar, keşfedilmemiş şeyler, öğrenilecek, deneyimlenecek ve uygulanacak ne çok yenilikle yeniden buluştum. Elimde kocaman bir noktalı virgül taşıyor gibiyim. Virgülden güçlü, noktadan zayıf bir yerde soluklanıyorum. Cümlenin devamını birlikte getireceğiz… Çünkü çocuklar hepimizin” ifadelerini kullandı.

zıya selcuk

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk
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