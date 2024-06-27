Ziynet Sali "Siyasete bile bulaşabilirim bu sorun yüzünden" deyince, Armağan Çağlayan şaştı kaldı! "Hiç senden beklenmeyecek tavır"

Armağan Çağlayan'ın Ekol Tv ekranlarında yayınlanan 'Hepsi Bu Hafta Oldu' programına ünlü şarkıcı Ziynet Sali konuk oldu. Programda Kıbrıs sorunları hakkında açıklamalar yapan Sali "Siyasete bile bulaşabilirim bu sorun yüzünden" deyince Çağlayan ne diyeceğini bilemedi.

'SENDEN BEKLENEMEYECEK BİR TAVIR'

Ziynet Sali 'Konuyla ilgili doluyum ve en sevmediğim haz etmediğim politikaya siyasete bile bulaşabilirim yani Kıbrıs sorunu yüzünden' deyince çağlayan 'Hiç senden beklenmeyecek bir tavır diyerek' söze girdi.

ANLATIRKEN SİNİRLENDİ

Sali ise 'Evet ama düşün benden beklenmeyecek tavıra bile beni getirdilerse sen düşün neler olacağını? Bu uzay çağında gerçekten oradaki elektrik kesiminin ve sistemsizliğin yani konuşması bile üzücü. Ben Kıbrıs sorununu çözerdim yani' diye sözlerini tamamladı.