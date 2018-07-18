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Ziynet Sali ve Halil Söyletmez'den 'aşk' iddiasına yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2018 01:15 | Son Güncelleme

Makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, ünlü bir şarkıcıyla bir sosyal medya fenomeninin aşk yaşadığı söylemişti. Bazı magazin hesaplarında ise bu isimlerin şarkıcı Ziynet Sali ve Cumali Ceber filmleriyle tanınan Halil Söyletmez olduğu iddia edilmişti. Aşk iddialarının ardından hem Ziynet Sali hem de Halil Söyletmez'den ilginç bir açıklama geldi.

Ziynet Sali ve Halil Söyletmez'den 'aşk' iddiasına yanıt

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya hesabından hakkındaki aşk iddialarını yazan magazin hesaplarının ekran görüntülerini paylaştı. 43 yaşındaki şarkıcı Ziynet Sali, bu iddiaları, 'YILIN ŞAKA sı olabilir mi acaba??? Hayal Dünyanıza Hayran Kalmamak elde değil... Bu Komik haberin aslı astarı yoktur arkadaşlar... Tövbe Estagfrllahh... durupdururken... şaştım ve de kaldım' notuyla yalanladı.

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HALİL SÖYLETMEZ'DEN AÇIKLAMA 'BİRİLERİNİN CANI SIKILMIŞ'
Vine videoları ile ünlenip daha sonra Cumali Ceber filmiyle sinemaya atılan oyuncu Halil Söyletmez de Instagram hesabından haberleri yalanladı. Evliliğe doğru giden ciddi bir ilişkisi olduğunu yazan Söyletmez, 'Arkadaşlar, malum haber yalan. Evliliğe doğru giden düzenli bir ilişkim var. (Hepiniz biliyorsunuz) Belli ki birilerinin canı sıkılmış. İyi eğlenceler.' notunu paylaştı.

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