Zonguldak’ta flaş koronavirüs kararı! HES kodu olmayan kente giriş yapamayacak

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda artan koronavirüs vakalarına karşı yeni önlem ve kısıtlamalar alındı. Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlar açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle “İlimizde tespit edilen Korana virüs vakalarının il dışı kaynaklı olan vaka sayılarında yükseliş gözlenmesi üzerine ilimize sınırları olan Düzce ili tarafından Alaplı ilçesinin girişinde, Karabük ili tarafından Gökçebey ilçesinin girişinde, Bolu ili tarafından Devrek ilçesinin girişinde, Bartın ili tarafından Çaycuma ilçesinin girişlerinde vatandaşlarımıza örnekleme şeklinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılarak, risksiz olanların girişlerine müsaade edilmesine, risk saptanan (temaslı veya pozitif vaka) kişilerin ise idari para cezası uygulanarak ilimiz için belirlenen KYK yurduna alınarak izolasyon süreleri bitene kadar izole edilmesine ve ilimizdeki tüm pazar yerlerinde özellikle tuhafiye alanları dahil (sosyete pazarı vb.) müşteri ve pazarcıların maske kullanımını ihlal ederek, maskeyi aşağı indirerek sigara içmelerinin ve yeme-içme faaliyetlerinin toplum sağlığını korumak bulaşa sebep olunmaması maksadıyla yasaklanarak, il, ilçe ve belediyelerimizde bulunan mahalle/semt/sosyete pazarlarında satış yapan pazarcı vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulamasının yapılmasına, 15 gün süreyle çay ocaklarının içinde ve önlerinde ki masa ve sandalyelerin kaldırılmasına, çay ocaklarının sadece müşterisi olan iş yeri ve işletmelere çay içecek servisi yapabilmelerine, Sosyal izolasyonu temin amacıyla misafir ziyaretleri, ev oturmaları, doğum günü, altın günü, nişan, kına, taziye, Kuran okuma gibi evde gerçekleştirilen etkinliklerin ikinci bir emre kadar yasaklanmasına, insanların alışveriş yaptığı çalışan personel kişi sayısı 10 ve üzeri olan mağaza ve iş yerlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde "Hayat Eve Sığar" (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392 TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan iş yerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3 bin 180 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Alınan kararın birer suretinin ilçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

(İHA)

