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Zonguldak'ta Kafkametler gemisi batmıştı! Kahreden detay, Mustafa Nacarın ailesine attığı son mesajı ortaya çıktı: 'Batıyoruz'

21.11.2023 13:46 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta önceki gün yaşanan fırtına nedeniyle Kafkametler adlı kuru yük gemisiyle irtibat kopmuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda geminin battığı, kayıp 11 personeli arama çalışması başlatılmıştı. Bugün yapılan çalışmalarda gemi batığının yeri tespit edilirken, geminin telsizcisi Mustafa Nacar'ın olay anında ailesine attığı son mesajı ortaya çıktı. Öte yandan AFAD Başkanı, yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Zonguldak'ta Kafkametler gemisi batmıştı! Kahreden detay, Mustafa Nacarın ailesine attığı son mesajı ortaya çıktı: 'Batıyoruz'

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde limanın hemen dışında fırtınaya yakalanan ve irtibat kesilen Kafkametler isimli kuru yük gemisini ve kayıp 11 personelini arama çalışmaları, 3 gündür devam ediyor. Hava şartlarının dönmesinin ardından ilk kez kayıp gemi sahil güvenliğe ait bot ve dalgıçlar tarafından aranmaya başlandı. Yapılan aramalarda ise kayıp geminin batığının yerinin belirlendiği öğrenildi. Ulaşılan gemi batığının iki parça halinde olduğu belirtildi. Kayıp gemi mürettebatını arama çalışmaları devam ederken mürettebatın yakınları ise gelecek umutlu haberi bekliyor. Geçen her dakika umutları azalan aileler, göz yaşları içerisinde yapılan arama çalışmalarını takip ediyor.

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SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp olan mürettebattan Mustafa Nacar'ın kardeşi Ahmet Nacar, ağabeyinin en son babasına ''Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz'' yazılı mesaj gönderdiğini ifade etti. Mesajın ardından defalarca kez telefonla aramalarına rağmen ağabeyine ulaşamadıklarını anlatan Ahmet Nacar, ''Ağabeyim Mustafa sabah saat 10:09 sıralarında, babam Mehmet Nacar'ın telefonuna, 'Hakkınızı helal edin. Gemi karaya oturdu. Batıyoruz' yazılı mesaj atmış. Ondan sonra iletişimimiz koptu. Defalarca kez telefonla aradık ama ulaşamadık. Şu an elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Hiç bir haber yok, bilgi yok'' diye konuştu.

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Baba Mustafa Nacar, halen kayıtlı olan mesajına bakarak göz yaşı dökerken oğlundan gelecek umutlu haberi bekliyor. Kayıp mürettebattan Mustafa Nacar'ın babasına yazdığı mesajda, yaşadıkları paniği de gösteren harf hataları dikkat çekerken mesajın alt kısmında ise baba Mehmet Nacar'ın oğluna ulaşmak için yaptığı ve cevap alamadığı çağrılar yer aldı.

BATIĞA ULAŞILDI

Kayıp geminin güverte sorumlusu Tamer Özer'in çocukları Atınç ve Alper Özer de, mendirekte çalışmaları takip ederek, umutla gelecek haber bekliyor. Atınç Özer ise 'Ben sabah sabah 08:42 gibi babamın telefonu aradım babamı. Çalıyordu. Sonra saat 10:30-11:00 gibi aradım telefonuna ulaşamadım. O aralarda muhtemelen boğulma, panik anları vardı herhalde. Sonra iletişimiz kesildi. Babam güverte sorumlusuydu. Ereğliliydi' dedi.

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Gemi batığına ulaşıldığı yönünde bilgi geldiğini de belirten Atınç Özer, ''Geminin en son çarptığı mendireğin orada gemi batığı tespit edildi deniyor ama şuan resmi bir açıklama olmadı'' ifadelerini kullandı.

AFAD BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Okay Memiş ise şunları ifade etti:

"Batan geminin yerini tespit ettik, çalışma sürüyor. Gemi 25 metre derinlikte. Biz burada sizlere canlı olarak bilgilendirme yaparken dalgıçlarımız sürekli dalış yapıyorlar. Bütün alanlarda yüzey taramasına devam ediyoruz. Ölü bulunan mürettebatımızın cansız bedenini hiç tahmin etmediğimiz bir noktada bulduk maalesef."

Kaynak: İHA

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