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Zonguldak'ta korkutan anlar! Fırtına gemiyi ikiye böldü, personel tahliye edildi

19.11.2023 13:05 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle Panama bandıralı kuru yük gemisi ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin 13 personeli tahliye edilirken, geminin parçası, limanın betonlarına ve amfi tiyatroya zarar verdi. İşte detaylar...

Zonguldak'ta korkutan anlar! Fırtına gemiyi ikiye böldü, personel tahliye edildi

Ereğli Limanı'nda demirleyen Panama bandıralı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar verdi.

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İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Gemide bulunan yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

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DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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"19.11.2023 saat 10.00'da Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne ulaşan tehlike sinyaliyle Kamerun Bayraklı 'PALLADA' gemisinin fırtına sebebiyle hasar aldığı ve Ereğli’de karaya oturduğu anlaşılmıştır. Merkezimiz koordinasyonunda, AFAD ve itfaiye ekiplerince gemide bulunan 13 personelin tamamı tahliye edilmiştir."

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Çevrede güvenlik önlemleri alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

AA-DHA

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Zonguldak gemi
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