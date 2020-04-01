HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Zonguldak'ta polis ekipleri koronavirüse karşı 'Evde Kal' anonsu sonrası oyun havası oynadı

Zonguldak'ta polis ekipleri koronavirüse karşı 'Evde Kal' anonsu sonrası oyun havası oynadı

İLGİNÇ HABERLER  | 01.04.2020 14:44 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus ekipleri Yayla Mahallesi'nde devriye görevi yaparak, koronavirüs salgını nedeniyle halkı dışarı çıkmamaları konusunda anons yapıp uyardı. Polis aracından, "Sevgili Zonguldak halkı, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz için hayati derece önemlidir" diye anons yaparak halkı uyaran ekipler, Fener Semtinde ise vatandaşlara moral vermek için oyun havası çaldı. Polis aracından yükselen 'Ankara'nın bağları' şarkısıyla oynayan polislere mahalleli de pencere ve balkonlardan eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
Şaşırtan görüntü! 'At beni kaçırdı'Şaşırtan görüntü! 'At beni kaçırdı'
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
polis Zonguldak evde kal anons

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

İlginizi Çekebilir

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kenevirden maske için sıraya girdiler

12 yıllık kehanet! O kitapta koronavirüsünü anlatmışlar

12 yıllık kehanet! O kitapta koronavirüsünü anlatmışlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Diğer Haberler
İzmir'de tramvay yolunda şaşırtan görüntü! 'At beni kaçırdı'

Şaşırtan görüntü! 'At beni kaçırdı'

İstanbul'da otobüs şoföründen ilginç “Koronavirüs” önlemi

Otobüs şoföründen ilginç önlem

Evde kalanlar kısa video platformu TikTok'a akın etti

Evde kalanlar kısa video platformu TikTok'a akın etti

Olay yeri temizleme şirketi sahibi: 'Ölüm pis bir iş'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

İzmir'de gülümseten manzara! Onu gören balkona koştu

Onu gören balkona koştu! İzmir'de gülümseten manzara

Şırınga iğnesinin ucuna seramikten 2 milimetrelik 'doktor heykeli'

İğnenin ucuna yerleştirmiş! Gören hayret ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.