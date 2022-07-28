Zonguldak'ta sır ölüm! 62 yaşındaki adamın evinde cansız bedeni bulundu

Zonguldak'ta sır bir ölüm yaşandı. Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Subatan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahallede ikamet eden 62 yaşındaki Ramazan Yıldırım'ın evinden kokular geldiğini öne süren mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Ramazan Yıldırım'ın cansız bedenini buldu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Yıldırım'ın cenazesi kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (İHA)
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