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  4. Zonguldak'ta sır ölüm! 62 yaşındaki adamın evinde cansız bedeni bulundu

Zonguldak'ta sır ölüm! 62 yaşındaki adamın evinde cansız bedeni bulundu

28.07.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 62 yaşındaki Ramazan Yıldırım evinde ölü bulundu. Yıldırım'ın cansız bedeni, evinden kokular geldiğini öne süren mahallelinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine fark edildi. Yıldırım'ın kalp hastası olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta sır ölüm! 62 yaşındaki adamın evinde cansız bedeni bulundu

Zonguldak'ta sır bir ölüm yaşandı. Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Subatan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahallede ikamet eden 62 yaşındaki Ramazan Yıldırım'ın evinden kokular geldiğini öne süren mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİSLER CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Olay yerine gelen ekipler, Ramazan Yıldırım'ın cansız bedenini buldu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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Yıldırım'ın cenazesi kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (İHA)

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Zonguldak ölü
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