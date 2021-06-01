"Zor durumdayım" demişti... Oryantal Didem Kınalı aracını satışa çıkardı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen eğlence sektörü çalışanlarından biri olan Oryantal Didem, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla zor durumda olduğunu söylemişti. İşsizlikten yakınan ve dans okulunu kapatan oryantal Didem Kınalı, ekonomik olarak sıkıntı yaşayınca lüks cipini 485 bin TL'ye satışa çıkardı.

Didem Kınalı, önceki gün ikamet ettiği Cihangir'de objektiflere takıldı. Daha önce yaptığı bir röportajda, kira ve elektrik faturalarını ödeyemediğini ve yardım için E-devlet başvurusu yaptığını açıklayan ünlü oryantal, henüz çalışamadığını ve bu nedenle cipini satışa çıkardığını açıkladı.

ORYANTAL DİDEM LÜKS CİPİNİ GALERİYE BIRAKTI

Didem Kınalı, ekonomik sıkıntılar yaşadığı için cipini satmak istediğini ve bir oto galerisine bıraktığını söyledi. Ünlü bir galerinin internet sitesinde 2012 model lüks cipin 485 bin TL'ye satışa çıkarıldığı öğrenildi.

“ZOR DURUMDAYIM” DEMİŞTİ

Didem Kınalı, daha önceki pandemi nedeniyle işsizlikten yakınmış ve "Dans okulumu kapattım hiçbir gelirim yok zor durumdayım. Bir yıldır çalışıyorum, faturalarımı menajerim ödedi, borcum da çoğaldı" diye açıklamada bulunmuştu.



