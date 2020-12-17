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Zorro dizisi için hazırlıklara başlandı

17.12.2020 08:12 | Son Güncelleme:
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Zorro dizisi için hazırlıklara başlandı

Antonio Banderas ve Catherine Zeta-Jones'un başrollerini paylaştığı Zorro filminin televizyon uyarlaması için düğmeye basıldı. Zorro dizisi filmin modern bir versiyonu olacak.

Sinema klasiklerinden biri olan Zorro, bu sefer dizi olarak izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. ABD'nin ulusal kanallarından NBC'de yayınlanması için hazırlanan Zorro dizisinin yönetmenliğini Martin Campbell'ın yaptığı, başrollerini Antonio Banderas ve Catherine Zeta-Jones'un paylaştığı film serisinin modern bir versiyonu olarak hazırlanacak. Zorro dizisinde farklı olarak kadın bir karakterin bakış açısıyla işlenecek. Zorro'da sosyal adalet için savaşan bir yeraltı sanatçısı olan Sola Dominguez'in hayatı anlatılacak.

ZORRO DİZİSİ İÇİN HER ŞEY HAZIR

Diziyi Robert Rodriguez (From Dusk Till Dawn) ve Rebecca Rodriguez (Snowpiercer, The Chi) kardeşler hazırlayacak. Rebecca Rodriguez, yönetmenliği de üstlenecek. Yapımcı olaraksa projede Sofia Vergara ve şirketi LatinWe, Propagate, CBS Studios ve Universal TV yer alıyor.

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