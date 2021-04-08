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ZTE, Axon 30 serisi için çalışmalarını bitirdi

08.04.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ayı sonunda çıkacağı konuşulan telefon için şirket, bir Weibo gönderisiyle, telefonun 15 Nisan’da Çin’de tanıtılacağını doğruladı.

ZTE, Axon 30 serisi için çalışmalarını bitirdi

Raporlar, Axon 30 serisinin Axon 30, Axon 30 Pro ve Axon 30 Pro+ olmak üzere üç modele sahip olduğunu iddia etti. Aşağıdaki resimde gösterilen cihazın Axon 30 serisi telefonlardan biri olduğu söyleniyor. Üç telefonun da aynı arka tasarıma sahip olması muhtemel.

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Poster, Axon 30 serisi akıllı telefonun arka kamera modülünün dört kamerası olduğunu ortaya koyuyor. Axon 30 Pro veya Axon 30 Pro+‘ın üç adet 64 megapiksel kamera ve bir yardımcı lense sahip olma ihtimali var. Söylentiler, Axon 30 Pro’nun bazı temel özelliklerini ortaya çıkarırken, Axon 30 ve 30 Pro+‘ın detaylarını henüz ortaya çıkarmadı.

AXON 30 PRO ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Passt raporları, Axon 30 Pro’nun ikinci nesil ekran altı kamera teknolojisi ile entegre olan 6,92 inç OLED ekrana sahip olduğunu ortaya çıkardı . Devasa ekranın 10 bit renkler, 120 Hz yenileme hızı ve 360 Hz dokunmatik örnekleme hızı sağlaması bekleniyor.

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Cihaz, Snapdragon 888 mobil platform tarafından desteklenecek ve 55W veya 65W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh pil barındıracak. Yonga setine LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama eşlik edecek. Selfie kamerası ise 44 megapiksel olabilir. Kullanıcılara MyOS tabanlı Android 11 işletim sistemi, çift hoparlörler ve doğrusal motor gibi başka özellikler sunması bekleniyor. Cihazın diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı belirsiz.

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akıllı telefon
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